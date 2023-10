Il nuovo presidente dell’Unitre

Lo scorso 25 ottobre si è riunito in assemblea indetta dai soci il direttivo dell’Unitre casellese, per deliberare la scelta del nuovo presidente. Assemblea partecipata e sentita, che mai si sarebbe voluta tenere, ma il disegno del destino ha predestinato incarichi molto più importanti nell’universo stellato dell’infinito per il compianto amico e già presidente Unitre, il dottor Giorgio Aghemo. La vita continua anche se con amarezza, rimpianti e ricordi di un grande presidente che è stato parte profondamente attiva e costante in ogni organizzazione di eventi, corsi, convegni. Vogliamo ancora ricordare così questo nostro concittadino che ci ha lasciato improvvisamente in un giorno afoso di agosto.

L’assemblea, con i suoi partecipanti spesso con gli occhi lucidi, ha votato e deliberato all’unanimità di eleggere il nuovo presidente scegliendo la persona di Enzo Carlone, mentre Marisa Negrini assumerà la doppia veste di vice-presidente e segretario. Sono infine entrati a far parte del direttivo due nuovi componenti: Paolo Armando e Giuseppe Grivet Brancot portando così a 11 i consiglieri dell’associazione. Giuliana, figlia di Giorgio Aghemo, è stata invece nominata presidente onorario in memoria dei trascorsi del suo papà.

Al nuovo presidente a tutti i nuovi eletti gli auguri di Cose Nostre affinché possano proseguire e portare avanti la grande opera tracciata da Giorgio Aghemo in questa importante associazione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...