L’apertura, in piccole cittadine come le nostre, di un nuovo esercizio commerciale, è sempre una buona notizia. Se poi il nuovo negozio è un’edicola, la buona notizia vale doppio, perché è un segnale di speranza anche per il mondo della carta stampata, settore che con le edicole marcia da sempre assieme.

Alla buona abitudine quotidiana di passare in edicola per comprare il giornale preferito si richiama l’insegna del nuovo negozio aperto da qualche settimana in piazza Matteotti, di fianco alla stazione ferroviaria. QUOTIDIANAMENTE è il nome scelto da Melissa Borlotti, la giovane titolare, proveniente da San Francesco al Campo, della nuova attività, che conduce con l’ausilio della zia Nadia Regaldo.

Una peculiarità dell’edicola, grazie alla sua posizione affacciata sul piazzale della stazione, è di offrire ai ciclisti il servizio di custodia di bici e monopattini, in un locale adiacente e comunicante con quello dell’edicola. “Abbiamo una ventina di posti-bici – spiega Nadia Regaldo – che mettiamo a disposizione con delle tariffe promozionali e di lancio molto contenute, che partono da 0,60 euro per chi il mercoledì mattina vuole girare il mercato lasciando la bici in un posto sicuro, 1,50 euro per tutto il giorno, 9 euro l’abbonamento settimanale, 35 euro il mensile. Ai clienti daremo un badge per accedere al locale in orari svincolati da quelli di apertura del negozio. Ci stiamo inoltre organizzando per offrire anche il servizio di ricarica a monopattini e bici elettriche. In edicola, oltre a giornali e riviste, si possono trovare altri prodotti, come profumatori per ambienti, gadget, t-shirt, eccetera. Presto inoltre, ci saranno i servizi di ricariche telefoniche e biglietteria GTT”. Un centro quindi multiservizi, che, dall’8 gennaio, la data prevista ora per la ripresa del passaggio dei treni, potrà si spera godere anche di un buon passaggio di viaggiatori.