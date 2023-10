Ripartenza alla grande per l’Unitre Caselle

Pubblico delle grandi occasioni il pomeriggio di sabato 30 settembre, in Sala Cervi. Per la partenza dell’anno accademico 2023-2024 l’Unitre casellese ha fatto esibire un gruppo musicale emergente, l’Effe String Quartet, un quartetto d’archi tutto al femminile, torinese, che si sta facendo conoscere in Italia ed Europa con un sound di coinvolgente ascolto. “Un regalo di Giorgio Aghemo per tutti noi”, l’ha definito Enzo Carlone, vicepresidente dell’associazione, nel presentare questo spettacolo, fortemente voluto dal presidente, la cui prematura ed improvvisa scomparsa ad agosto ha provocato, nella comunità casellese, uno choc ancora non superato. “Vogliate seguire il solco tracciato dal vostro presidente e noi come amministrazione comunale vi saremo vicini”, questo il messaggio rivolto poi ai soci Unitre dal sindaco Marsaglia, nel suo breve saluto prima dell’inizio dello spettacolo.

Spettacolo delle tre violiniste e della violoncellista, belle e brave, appena rientrate da uno spettacolo tenuto a Venezia, e che hanno dovuto far fronte nella sera precedente all’imprevisto della sostituzione, per un malessere, di una delle quattro. Spettacolo articolato su 14 pezzi, che hanno spaziato dalle grandi colonne sonore a originali reinterpretazioni, con nuove sonorità creative, di classici come le Quattro Stagioni di Vivaldi. L’esibizione si è chiusa sulle note del Gladiatore, offerto come bis.

Dopo questo esordio spumeggiante, l’anno accademico vedrà come lezione inaugurale, mercoledì 4 ottobre, ore 15,30, sempre in Sala Cervi, “Il Titanic: un viaggio fra storia e leggenda”, con relazione tenuta dal prof. Davide Aimonetto.