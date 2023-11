Insieme si sta meglio

Riavvolgendo un po’ il nastro del tempo, il registratore ci dice che non è la prima volta che le Filarmoniche di Ceretta, Mathi e Corio fanno qualcosa insieme.

In primis furono i giovanissimi (e non) delle Junior Band che nel 2018 si presentarono a formazione riunita nei tre concerti “JB3”; grande fatica ed impegno anche da parte delle famiglie per la partecipazione non proprio sotto casa, ma grandissima soddisfazione per il risultato musicale.

E con il dramma del ritorno della guerra in Europa, nel maggio 2022 le formazioni delle tre località si riunirono a Ceretta per le Note Per La Pace, con la presenza e a supporto dell’impegno del SERMIG.

Stavolta la motivazione è stata prettamente di ordine musicale. Non solo le nostre formazioni ma un po’ tutte le bande stanno soffrendo un rilevante dimagrimento degli organici. Molti adulti si sono allontanati ed i giovanissimi sono purtroppo sempre meno. La pandemia si è dimostrata un elemento di discontinuità veramente forte, probabilmente è stato il momento in cui molti che erano già in crisi di motivazione hanno approfittato per staccarsi del tutto. Ed è stato difficile riprendere il lavoro di formazione e crescita con dei giovani sempre più richiusi nel loro mondo molto social e poco socievole.

Quindi, l’unione fa la forza e l’organico di circa 60 musici permette di affrontare un repertorio come si deve. Andrea Marchi, direttore artistico e maestro delle tre bande, ha scelto di puntare sulle colonne sonore di film celeberrimi con il duplice scopo di coinvolgere gli ascoltatori con melodie già note ed amate ma anche di impegnare i musici con partiture di maggiore complessità e soddisfazione.

La prima è stata eseguita nella cornice alpina della frazione Piano Audi di Corio l’11 giugno 2023. Paesaggio mozzafiato ed ottima partecipazione di pubblico nella piazzetta adiacente la chiesa, il concerto è stato solo leggermente infastidito da una pioggerella intermittente, tipicamente montana.

Si è replicato la sera del 7 luglio ospiti della agri-gelateria La Porporata di Ceretta di San Maurizio. Alla musica si è aggiunta una proiezione di immagini abbinate ai film in corso di esecuzione. Al solito pubblico di affezionati stavolta si è unita una piccola folla di famigliole che oltre al gelato ed alle caprette hanno scoperto il fascino della buona musica bandistica di livello.

Ultimo show il primo settembre, un caldo pomeriggio nella cornice urbana del Parco Villa Bosso di Mathi, chiusura in bellezza di un esperimento musicale di lavoro “in rete” ben riuscito, con molto sudore degli organizzatori e dell’infaticabile maestro.

Siamo ottimisti, il progetto avrà sviluppi nel prossimo futuro, ha infatti dimostrato che la cooperazione porta rapidamente a frutti concreti mentre supera la rivalità tra campanili, ormai cosa di altri tempi.