Maria Antonietta Perino, eccellenza casellese

Mercoledì 13 dicembre in Sala Cervi è stata ospite dell’UniTre, un’eccellenza casellese: l’ing. Maria Antonietta Perino con la sua conferenza “L’uomo nello spazio. Dalla Terra a Luna e Marte”. Come si evince dal titolo durante l’esposizione si è parlato del futuro (ma anche del presente…) delle esplorazioni spaziali che spesso ci sembrano cose lontanissime da noi ma che proprio così lontane non sono, visto che buona parte della stazione spaziale internazionale e diversi altri moduli che saranno utilizzati nelle prossime missioni, sono stati costruiti da Thales, a Torino. Durante la conferenza, molto interattiva, è stato possibile vedere “da vicino” la stazione internazionale e si è parlato di quella che sarà l’evoluzione dell’esplorazione spaziale: un ritorno sulla Luna, prima con soli mezzi e poi con equipaggio umano in modo da potersi preparare a quello che è l’obiettivo più grande e cioè raggiungere Marte. Una missione del genere coi mezzi attuali richiede circa 6 mesi “di viaggio” per cui potrebbe durare 1 o 3 anni. Va da sé che è fondamentale la scelta dell’equipaggio in grado di sostenere un carico del genere, soprattutto dal punto di vista psicologico. Proprio parlando della formazione degli equipaggi è stato fatto notare che se una volta quella dell’astronauta era una professione tipicamente maschile, ora sempre di più gli equipaggi spaziali sono di tipo misto perché la presenza di elementi femminili conferisce equilibrio alle missioni. In conclusione, l’ingegner Perino ha promesso di tornare con altre conferenze così ancora una volta andremo… a riveder le stelle (o quasi).