OMCR, Open Day per una solida realtà

OMCR: una solida realtà e una garanzia sul nostro territorio, che da più di 40 anni, con il suo stabilimento a San Maurizio, opera nel settore delle lavorazioni meccaniche di precisione, focalizzando le sue risorse per il raggiungimento della piena soddisfazione del cliente. Nel corso degli anni questa azienda si è specializzata nella produzione di normalizzati per stampi per il settore automotive, divenendo così un punto di riferimento e una garanzia per tutti i più importanti costruttori di stampi. Se la qualità è la costante di tutte le attività della OMCR, i sistemi di produzione flessibili, l’organizzazione responsabile e l’engineering sono i cardini del servizio offerto. L’approccio alla sostenibilità ambientale, inoltre, è uno dei valori dell’azienda che privilegia pratiche di supply chain responsabili e vanta un impianto fotovoltaico all’avanguardia. Da questa visione nasce recentemente una nuova divisione aziendale e un nuovo prodotto: il compattatore di trucioli metallici OMCR. Una soluzione smart-green per ridurre l’impatto economico e trasformare lo scarto industriale in una risorsa. Per celebrare dunque, i successi di un anno di investimenti e lavoro lo scorso 16 dicembre OMCR ha aperto le sue porte presso la sede di San Maurizio Canavese, in occasione del tradizionale Family Day; un evento che incarna il valore della famiglia all’interno dell’azienda. In un’atmosfera gioiosa e natalizia, l’impresa ha accolto le famiglie dei dipendenti che hanno potuto partecipare alle soddisfazioni e prendere atto delle sfide portate avanti quotidianamente dai propri cari. L’evento ha rappresentato un’occasione importante per rafforzare il legame fra i dipendenti e l’azienda, in un momento così speciale come il Natale. E la festa poi è proseguita per la gioia dei bambini che hanno potuto condividere fra loro momenti di svago e fraternizzazione.