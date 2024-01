27 gennaio: le iniziative a San Maurizio

All’Istituto Comprensivo di San Maurizio Canavese anche quest’anno gli alunni della Scuola Secondaria “A.Remmert”, in occasione del 27 gennaio, hanno ricordato le vittime dei genocidi. In particolare, le classi 3A e 3B del Tempo Prolungato hanno preparato un “viaggio nella memoria” per omaggiare tutti quegli uomini, donne e bambini che pagano un prezzo troppo alto durante i conflitti. L’odio genera odio e nulla più, annientando l’umanità e annichilendo cuori e coscienze in un processo inesorabile di disumanizzazione. La storia deve essere insegnata, studiata e raccontata ed è nostro dovere ricordare per non dimenticare. I ragazzi hanno letto testimonianze, interviste “impossibili”, brani tratti da libri studiati accompagnandoli con canti e foto-testimonianze. Sono state poste davanti ad ogni accesso delle classi pietre d’inciampo e nei corridoi sagome e “pigiami a righe” che hanno fatto da sfondo all’intera narrazione. La scenografia, estremamente suggestiva e interamente realizzata dai ragazzi e docenti delle classi terze A e B del tempo prolungato, ha come protagoniste delle farfalle che escono dalle pagine del libro ed è stata ispirata dalla poesia La farfalla di Pavel Friedman. Esse rappresentano la libertà e la speranza, ma anche un monito per le generazioni future. Da qui la scelta di aggiungere la frase tratta da Primo Levi ” scolpitele nel vostro cuore”.

Per quanto riguarda le iniziative proposte alla cittadinanza dall’Amministrazione Comunale, due gli appuntamenti di sabato 27 gennaio: alle ore 17, nella sala consiliare del Palazzo Comunale, la presentazione del racconto a fumetti scritto da Fulvio Abbracciavento e disegnato da Alessia Atzori, ispirato all’omonimo spettacolo della Compagnia teatrale “Lontani dal Centro”; alle ore 21 in via Bo 4,la visita guidata alle Person dij Partigian, luogo della memoria della Resistenza fra i più significativi del Piemonte.