Disavventura alla stazione di San Maurizio

Il 20 gennaio c’è stata la tanto attesa ripresa del servizio sulla Torino Ceres. Nella foto, l’arrivo del convoglio inaugurale, il giorno prima, nella stazione di San Maurizio. Ai cancelli della stessa stazione, qualche giorno dopo, il 25 gennaio, un episodio molto grave segnalato da una sanmauriziese, sui social: “Scrivo per segnalare un episodio avvenuto ieri: in serata io e il mio compagno ci siamo recati in stazione per prendere il treno delle 21.56 (cosa che avevamo già fatto altre volte senza avere problemi), siamo arrivati alle 21.50 e abbiamo visto in lontananza il vigilante che chiudeva la stazione e se ne andava in macchina. Ovviamente, nonostante abbiamo cercato di attirare la sua attenzione, lui non si è fermato. Basiti, abbiamo quindi scoperto che il vigilante aveva chiuso la stazione prima del passaggio degli ultimi due treni. Inutile spiegare il disagio che questa cosa ci ha arrecato, dato che non avevamo altri modi per tornare a Torino. Alla fine, abbiamo trovato un passaggio per Caselle, dove siamo riusciti a prendere un Sadem (a pagamento!): abbiamo raccontato la disavventura all’autista, che ci ha “consolati” dicendoci che non è la prima volta che succede”. Si conclude poi così la segnalazione: “Noi siamo molto arrabbiati perché l’unico motivo apparente per cui quel vigilante abbia chiuso la stazione è staccare il turno e tornare a casa prima. E poi ci chiediamo: se qualcuno fosse sceso da quei due treni a San Maurizio cosa avrebbe fatto? Avrebbe passato la notte in stazione?”.