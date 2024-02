Erano i primi dell’ottobre scorso quando fu presentato “San Maurizio aiuta”, un nuovo servizio proposto in via sperimentale dall’Assessorato alle Politiche sociali sanmauriziesi a favore di alcune delle fasce più deboli della popolazione. Uno sportello rivolto in particolare agli anziani, alle persone fragili e più in generale a tutti i cittadini che hanno poca dimestichezza con internet e con gli strumenti informatici. Il servizio, gestito da una decina di volontari opportunamente formati dal Comune, riceve i cittadini due volte alla settimana – lunedì dalle 16,30 alle 18 e mercoledì dalle 10 alle 12 – al piano terra del palazzo municipale, di fianco all’ufficio tributi. Ora, a quattro mesi dall’avvio della sperimentazione, la consigliera comunale Silvia Aimone-Giggio, referente del progetto, ne ha fatto un primo bilancio nella Commissione Politiche Sociali svoltasi il 29 gennaio. Una settantina le “consulenze” effettuate finora. In particolare, prenotazioni per esami e visite specialistiche, o semplicemente aiuto per l’invio di una mail.

Potrebbe giovare, per un maggiore utilizzo del servizio, un’ulteriore campagna di informazione sullo stesso: prevista quindi, con l’avvicinarsi della bella stagione, la distribuzione di volantini nel mercato settimanale di piazza Marconi.