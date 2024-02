Un defibrillatore in Sala Cervi

All’interno di una partecipata lezione di cardiologia organizzata dall’Unitre e curata dal cardiologo dottor Sala, mercoledì 24 gennaio in Sala Cervi è avvenuta la cerimonia di consegna di un defibrillatore alla città di Caselle. Strumento salvavita che si unisce agli altri già presenti in città, acquistato e dedicato alla memoria del dottor Giorgio Aghemo, già presidente della locale Sezione dell’Unitre. Presenti in sala il sindaco ad accettare il dono e il vicesindaco Giuliana Aghemo e assessori della Giunta. La cerimonia ha vissuto momenti di sincera commozione fra i presenti, specie quando la figlia del dottor Aghemo ha ricordato nel suo breve discorso le parole di amici o semplici conoscenti, che le hanno detto:”Giorgio mi ha salvato la vita”.

Anche chi scrive ne è stato beneficiato e lo aveva riferito insieme alle condoglianze alla famiglia. Giorgio Aghemo era stato il dottore un po’ di tutti i casellesi che dovevano correre per una emergenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Ciriè.

Giuliana, ricordando queste parole, ha pensato di convogliare le tante offerte che amici e soci dell’Unitre hanno versato in memoria del padre verso l’acquisto di un defibrillatore da installarsi in Sala Cervi, rimarcando e sottolineando la grande partecipazione e l’aiuto per la raccolta dei fondi generosamente offerto da Mauro e Maura, Gianni e Laura, Alfredo e Lella, Marzio e Teresa, Irma e Dario e Giacinto e dai soci dell’Unitre.

Anche l’attuale Presidente dell’Unitre Enzo Carlone ha commosso il pubblico chiedendo di proiettare sullo schermo una foto del dottor Aghemo così da poterlo avere idealmente ancora vicino e poterlo ricordare più come un “profeta, senza esagerare, perché le sue affermazioni e le sue proposte si sono tutte avverate”, ha sottolineato il presidente nel suo intervento.

Il Sindaco Marsaglia ha poi ancora tracciato un proprio personale ricordo di Giorgio quale amico, quale collega, “sapendo che bastava una telefonata in qualunque momento per ottenere da lui confronto e conforto”.

La cerimonia si è conclusa con un corale battimano, e con tanti groppi in gola. Caselle, ben riconoscente, ha un punto in più salvavita, segnalato sulle mappe del soccorso “nella speranza che mai venga utilizzato”, come ha concluso Giuliana Aghemo.