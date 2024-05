Due mesi a tutta musica a San Maurizio

La seconda metà di maggio, l’intero mese di giugno e la prima metà di luglio: per il comune canavesano saranno due mesi a tutta musica, con tanti eventi per festeggiare come merita i 25 anni del Laboratorio Musicale “Flauto di Pan”. Un centro di formazione, conosciuto e molto apprezzato anche fuori dei confini comunali, che svolge dal 1999 attività di didattica musicale a favore di bambini e ragazzi, nonché attività di formazione per insegnanti ed educatori professionisti, grazie all’applicazione di un proprio metodo didattico, denominato “MuViLab”, che da San Maurizio è stato esportato in molte altre realtà del Piemonte, arrivando anche in Sicilia.

La sede del Laboratorio, con i suoi luminosi spazi e attrezzate aule, è un luogo che il direttore Alessandro Padovani definisce “magico”, posizionato in via Olivari 17, al centro di San Maurizio Canavese. Insieme alla Biblioteca Civica, che occupa l’altra porzione dell’edificio ex asilo “Umberto I”, rappresenta un vivace luogo di incontro e aggregazione, un polo di formazione culturale divenuto negli anni un prezioso punto di riferimento per bambini, ragazzi e famiglie. Si calcola che, in questi 25 anni, circa 3.000 ragazzi abbiano preso parte ai vari corsi musicali presso la sede di San Maurizio.

Questi numeri “importanti” sono stati ricordati nel pomeriggio di festa di domenica 19 maggio, con il concerto del Coro MuViLab nel cortile della Fondazione Bibliopan:“Una festa per ripercorrere insieme questi 25 anni – ha commentato l’assessora alla Cultura Sonia Giugliano – prendendo visione delle abilità acquisite dai nostri piccoli musicisti con tanto impegno e dedizione”.

Pochi giorni ancora di attesa, poi, giovedì 23 maggio, sarà la volta della seconda edizione del festival “Viva la musica”, un grande evento per far incontrare a San Maurizio Canavese tutte le scuole della “rete MuViLab”, in una giornata dedicata ai bambini delle scuole dell’infanzia e primaria. Alla prima edizione, andata in scena il 25 maggio 2023, hanno aderito circa 700 bambini e 80 insegnanti. Numeri destinati ad essere superati in questa seconda edizione, ove sono attesi 800 bimbi accompagnati da 120 insegnanti, in arrivo con bus e treno da Torino, Lanzo, Crescentino, eccetera.

Nei mesi di giugno e luglio, un altro gradito ritorno: la quarta edizione di Musicae Donum. Una rassegna musicale, che, come sintetizza Alessandro Padovani, “ha lo scopo di avvicinare il pubblico alla musica valorizzando angoli belli di San Maurizio”. Cinque gli appuntamenti in programma. Si comincia sabato 8 giugno, alla Chiesa Plebana, con “Pierino il lupo e … altre storie”, fiabe messe in musica con il Quintetto Prestige del Teatro Regio di Torino. Martedì 11 giugno tocca a “Voci in coro”

Tre cori di voci bianche, settanta bambini e la partecipazione straordinaria di Tullio Visioli, uno dei compositori più importanti di canzoni per bambini per un concerto unico ed emozionante. Sabato 22 giugno, sempre alla Chiesa Plebana, “Gioco di coppie” con il duo voce-fisarmonica Papifleur. Sabato 6 luglio, nei giardini del Palazzo Municipale, “Shtetl!”, musiche inebrianti, struggenti e vorticose tratte dalla tradizione klezmer, gitana e yiddish dei villaggi ebraici dell’est Europa.

La chiusura in bellezza sarà in casa, nel cortile della Fondazione Bibliopan, nel pomeriggio di domenica 15 settembre, con il PanartEnsemble, gruppo composto da 8 strumentisti a fiato, 4 dei quali sono docenti o studenti del Flauto di Pan, e 4 musicisti esterni. Il gruppo proporrà “Sentieri sonori da Back al jazz”, viaggio nella musica dal ‘600 ad oggi, tra tonalità, forme e splendide melodie.