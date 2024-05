Un successo la seconda edizione di “Vivi la Musica”

IMG_0468 IMG_0484

Un’orchestra di applausi per i bambini provenienti da tante nostre scuole. Loro hanno suonato la più straordinaria delle melodie..

Giovedì 23 maggio, a San Maurizio sono convenuti centinaia di bambini delle scuole primarie e dell’infanzia di Torino, Lanzo, Balangero, Mathi, Cafasse, Crescentino e, naturalmente, San Maurizio per la seconda edizione di “ Vivi la musica”. Coordinati dal Responsabile dell’Associazione MUVILAB, Alesssandro Padovani e accompagnati dalla musica dei percussionisti di San Maurizio hanno dato vita a uno spettacolo unico e indimenticabile. Erano più di 800, accompagnati da uno stuolo formato dai loro insegnanti, dai loro genitori e da nonni che faticavano davvero a nascondere una gioia irrefrenabile.

Festa grande a San Maurizio, una festa corale. E nel vero senso della parola.

“Questi sono i bambini che meglio rappresentano il futuro dell’Italia”, il commento più diffuso tra i tanti che si incanalavano come una fiume verso il centro del paese. Ad accompagnare questa festosa marea c’erano i vigili urbani, guidati dal loro comandante, i carabinieri in congedo per garantire l’ordine pubblico e uno schieramento di ambulanze della Croce Rossa e di mezzi della Protezione Civile per la sicurezza. A solennizzare il tutto c’era la presenza del sindaco Picat Re, degli assessori Persichella e Gabetto, uniti al Presidente della fondazione CSMC Bibliopan, Guido Aghem: tutti a onorare e festeggiare una giornata che resterà nella memoria dei sanmauriziesi. “Tutti i grandi sono stati bambini, ma pochi dei grandi se lo ricordano, aiutiamo i bimbi a restare artisti anche da grandi”, dicevano alcune maestre durante la passeggiata di trasferimento di questa festosa marea vociante per le vie del centro storico di San Maurizio.

Un’accoglienza curata nei minimi particolari e affidata agli allievi dell’Istituto d’Oria di Ciriè. Poi presso l’ “Area Festival della Musica” c’è stato tempo per dedicarsi a giochi e a prepararsi per diventare protagonisti alla fiaba musicale “Daniel il gran Direttore”. La pausa pranzo, con apposito cestino viveri per ogni bambino offerto dal Comune, ha preceduto l’esibizione del Gruppo Percussioni del Flauto di Pan, e la conclusione della giornata con la fiaba musicale dallo stesso titolo.

Attestati di partecipazione alle scuole e saluti calorosi a tutti con l’arrivederci al prossimo anno hanno concluso questa stupenda giornata.

A noi che con tanto entusiasmo nel cuore siamo stati contagiati dalla vitalità di 800 bambini, viene subito alla mente quanto diceva Albert Einstein: “Non c’è a questo mondo grande scoperta e progresso che tenga, fintanto che ci sarà anche un solo bambino triste”. E a San Maurizio di bimbi tristi non ce n’è stato neppure uno. La musica è gioia, è vita: è felicità. La seconda edizione di “Vivi la musica” è proprio lì a dircelo.

Buona vita, bambini! Che la vostra vita sia sempre visitata da una gioia grande come quella che avete vissuto oggi.