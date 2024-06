Grazie alla vivacissima Presidente della Homo Ludens, Roberta Fornaciari, si è attivato e concluso, a fine maggio, il progetto “Scacco in Biblioteca”. “Una esperienza bella e istruttiva” come ci racconta Roberta “nata attraverso la collaborazione con la Biblioteca civica Jella Lepmann di Caselle e che ha visto l’incontro fra ragazzi e adulti, che sono poi stati invitati a visitare la Sede della Homo Ludens, il venerdì pomeriggio oppure il lunedì sera”. Sempre nell’ottica di avvicinare il più possibile persone, e giovani in particolare, verso questo gioco, è stata anche donata alla biblioteca, da parte della Homo Ludens, una scacchiera, in modo da poter agevolare coloro che preferiscono trascorrere qualche ora diversa, dedicandosi in biblioteca non solo alla lettura. “A conclusione del progetto abbiamo organizzato un torneo con podio, premiazioni e omaggi di gadget scacchistici”, conclude Roberta, aggiungendo che ha intenzione di replicare l’iniziativa nel prossimo anno vista la buona risposta avuta dalla cittadinanza.

L’intensa attività di Homo Ludens non si ferma qui. Ben tre scacchiste casellesi, domenica 12 maggio, erano in sala gioco presso la “Scacchistica Torinese” e una delle squadre del “Libero Torneificio del Borgo” aveva nel suo ambito le giocatrici casellesi Naomy Marchi, Loretta Pernici e Enza Iannella, socie di Homo Ludens. Si trattava di competere all’interno di un “Campionato Femminile Regionale a squadre” e la formazione casellese è arrivata quinta in classifica. “Al di la del risultato -commenta Roberta Fornaciari-è stato bello essere presenti in un torneo di levatura regionale esclusivamente al femminile, ci siamo divertite ed è stato bello esserci ed emozionarsi. Per Caselle è stata la prima volta in un torneo così importante”.