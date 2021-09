La pausa estiva è giunta al suo termine e con il mese settembre riprendono tradizionalmente tutte le attività: così anche noi torniamo ad aggiornarvi su quanto l’Amministrazione Comunale ha messo in campo anche e proprio in questo periodo. Si è lavorato contemporaneamente su due aspetti: portare a compiuta realizzazione importanti progetti e implementare i servizi e le opportunità offerte ai cittadini. Citiamo a mero titolo di esempio, senza pretesa di esaustività sul lavoro svolto nei mesi scorsi: l’adesione al sistema “Move-in” (monitoraggio dei veicoli inquinanti al quale invitiamo i cittadini ad aderire) per la gestione sul territorio comunale delle limitazioni strutturali della circolazione veicolare per motivi ambientali; l’aggiudicazione definitiva del servizio di progettazione per lo studio di fattibilità tecnico-economica relativo ai lavori di recupero funzionale dell’edificio dell’ex stazione ferroviaria in piazza Matteotti (che permetterà in tempi brevi di avere finalmente i primi documenti utili per la ristrutturazione di tale immobile così caro ai Casellesi); l’approvazione dei progetti definitivi-esecutivi per la sostituzione dei serramenti presso la scuola elementare “Collodi” in via Guibert (intervento pari ad Euro 80.000,00 che va a completare quanto già avviato in precedenza) e per la realizzazione di un nuovo parco giochi in via Colombo (a servizio di una zona che vede la presenza di numerose famiglie); la predisposizione degli atti per l’installazione di 2 strutture “eco-point” per la raccolta della plastica sul territorio comunale. Parallelamente un occhio di riguardo è stato posto anche alla promozione della socialità sul territorio: dagli eventi estivi alla gita per la “terza età” a Racconigi arrivando alla programmazione del cartellone di eventi legati ai nostri Festeggiamenti Patronali del “Settembre Casellese” (in tal senso un ringraziamento va a tutti i sodalizi che, pur confrontandosi con nuove incombenze ed incertezze legate al momento contingente, hanno accettato la sfida di “mettersi in gioco” per offrire svago, cultura, sport ai cittadini). Utile ricordare, altresì, l’approvazione nel corso dell’ultima seduta del Consiglio Comunale, svoltasi giovedì 29 luglio u.s., dell’integrazione di ulteriori provvedimenti di agevolazione TARI rivolti alle utenze non domestiche che si aggiungono a quelli già approvati nel mese di giugno: ulteriori Euro 200.000,00 a favore delle categorie economiche colpite nei fatturati dalla pandemia di questi ultimi due anni. Con l’occasione, consapevoli delle difficoltà ancora presenti anche quest’anno a causa dell’emergenza sanitaria in corso, auguriamo a studenti, famiglie e personale scolastico una serena ripresa delle attività educative in presenza. Ricordiamo che per rimanere aggiornati sulle attività del Circolo del Partito Democratico di Caselle (oltre che delle sue articolazioni metropolitana, regionale e nazionale), del quale la presente lista è espressione, è a disposizione il sito internet del Circolo (http://www.pdcaselle.it/) e la sua pagina Facebook. Ricordiamo che la sede del Circolo in via Cravero è aperta per raccogliere direttamente proposte e suggerimenti.

per Caselle con Baracco – Sviluppo e Futuro