Grande adesione alla manovra di welfare sociale recentemente adottata dall’Amministrazione Comunale che ha messo in campo centinaia di migliaia di Euro per dare copertura a svariate misure di sostegno delle famiglie e delle imprese. Davvero numerose, infatti, le domande pervenute entro i termini previsti; nei prossimi giorni verranno erogati i rispettivi contributi. Simile risultato anche per le agevolazioni TARI per le utenze domestiche e non domestiche: anche in questo caso sono centinaia le posizioni che riceveranno un concreto aiuto in questo periodo così difficile, ma le iniziative messe in campo dall’Amministrazione Comunale di concerto con gli Enti sovraordinati per supportare i nuclei familiari proseguono: ricordiamo in tal senso il “bonus sociale”(che si compone dei bonus acqua, luce e gas e che prevede uno sconto sulle bollette delle rispettive utenze) e l’adesione del Comune al fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per l’annualità 2021 (le informazioni sul bando sono reperibili sul sito istituzionale e presso gli uffici). L’attenzione della Maggioranza si è concentrata nelle ultime settimane anche sulle tematiche ambientali: vanno, infatti, in questa direzione l’installazione, di due macchine “mangiaplastica”, in collaborazione con il Consorzio di Bacino 16, la SETA ed il Consorzio CORIPET, e l’approvazione da parte della Giunta Comunale del progetto Definitivo/Esecutivo dei lavori di riqualificazione dell’illuminazione pubblica per miglioria ed efficientamento (un intervento da ben Euro 180.000,00). Nuovi disagi si sono creati per i fruitori della linea 268 Torino-Aeroporto: raccogliendo le segnalazioni degli utenti, l’Amministrazione ha chiesto un celere ripristino della qualità del servizio nel corso di una riunione dell’Agenzia della Mobilità Piemontese svoltasi lo scorso 25/10/2021. Procedono anche i gradi interventi previsti dal mandato amministrativo: a titolo di esempio ricordiamo i ben 10 progetti presentati a seguito del Concorso di Idee indetto per la progettazione del “Parco Centrale”, segno tangibile dell’interesse a livello nazionale di tale previsione urbanistica e l’affidamento dell’incarico di servizio di verifica del progetto esecutivo e di supporto alla validazione relativamente ai lavori di ampliamento della scuola media “Demonte“ (passaggio che prelude alla successiva procedura di affidamento dei lavori). Infine, numerose sono anche quest’anno le iniziative messe in campo dall’Assessorato e dalla Commissione per le Pari Opportunità e dalle Associazioni del territorio in occasione del 25 Novembre “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne”: invitiamo tutti a partecipare in modo attivo agli eventi programmati. Ricordiamo che per rimanere aggiornati sulle attività del Circolo del Partito Democratico di Caselle (oltre che delle sue articolazioni metropolitana, regionale e nazionale), del quale la presente lista è espressione, è a disposizione il sito internet del Circolo (http://www.pdcaselle.it/) e la sua pagina Facebook. Ricordiamo che la sede del Circolo in via Cravero è aperta per raccogliere direttamente proposte e suggerimenti.

per Caselle con Baracco – Sviluppo e Futuro