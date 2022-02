Anche questo mese iniziamo la consueta rendicontazione delle attività dell’Amministrazione Comunale con un rapido accenno alla gestione dell’emergenza sanitaria in corso: dopo le complesse prime settimane dell’anno nelle quali avevamo dovuto registrare un forte aumento dei contagiati, finalmente da alcuni giorni si può osservare un’inversione della curva dei soggetti “positivi” preludendo ad un possibile graduale ritorno alla normalità. Invitiamo nell’occasione a non abbassare la guardia continuando ad osservare le restrizioni previste e ad aderire alla campagna vaccinale. Siamo lieti di comunicare che nei giorni scorsi è stato autorizzato dal Ministero della Transizione Ecologica l’intervento previsto da Terna nel nostro Comune per la realizzazione di due nuove linee elettriche: un investimento di oltre 4 milioni di Euro che permetteranno a Terna di connettere la nuova Cabina Primaria di prossima realizzazione sul nostro territorio migliorando la qualità e l’efficienza della rete elettrica locale. Ennesima prova che il “lavoro di squadra” porta a eccellenti risultati e che la nostra Città è in grado di mettere in campo progettualità capaci di attrarre forti risorse ed investimenti sovracomunali: su questa scia il gruppo di Maggioranza sta, altresì, procedendo all’esame dei bandi ai quali il nostro Ente, autonomamente o in collaborazione con altri Comuni e Consorzi, potrà partecipare nelle prossime settimane in base ai vari requisiti richiesti (PNRR, Legge di Bilancio 2022, …). Contestualmente procedono numerosi interventi programmati e volti a migliorare i servizi ai cittadini e la vivibilità della Città: citiamo, a mero titolo di esempio, i lavori a cura di SMAT (pur consapevoli di alcuni disagi che essi possono provocare, permetteranno un importante efficientamento della gestione del servizio idrico integrato) e gli interventi di riqualificazione dell’illuminazione cittadina (viale del cimitero, via Torino, Prato della Fiera, …). In via Audello sono in fase conclusiva gli interventi sui marciapiedi, che si completeranno con la realizzazione di un nuovo parcheggio; partiranno, invece, a breve le sistemazioni stradali in via Accossato, via Filatoio, via Battisti e nel Centro Storico. Azioni puntuali e concrete che contrastano sterili e inutili polemiche preelettorali. Nel rispetto delle restrizioni previste in questo periodo si stanno nuovamente calendarizzando, in collaborazione con le realtà locali, anche gli appuntamenti culturali, sociali ed aggregativi: alcuni già svoltisi come le iniziative intorno al “Giorno della Memoria” e della Commemorazione dei caduti di piazza Mensa ed altri di prossima realizzazione quali la camminata “Ama i tuoi passi” e quelli inerenti alla Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, ai quali invitiamo a prendere parte. Ricordiamo che per rimanere aggiornati sulle attività del Circolo del Partito Democratico di Caselle (oltre che delle sue articolazioni metropolitana, regionale e nazionale), del quale la presente lista è espressione, è a disposizione il sito internet del Circolo (http://www.pdcaselle.it/) e la sua pagina Facebook. Ricordiamo che la sede del Circolo in via Cravero è aperta per raccogliere direttamente proposte e suggerimenti.

per Caselle con Baracco – Sviluppo e Futuro