A meno di un mese dalle elezioni e dal risultato ottenuto, il neo sindaco Beppe Marsaglia, e la sua squadra ha attivato, celermente, la macchina amministrativa, stabilendo una serie di obiettivi da raggiungere in breve termine, per riaccendere e far decollare i motori della nostra città.

Il Sindaco, la Sua Giunta la maggioranza del Consiglio comunale, preso atto dell’importante risultato raggiunto, vogliono esprimere un sentito e doveroso “GRAZIE “ ai cittadini di Caselle, riconfermando l’impegno preso con tutta la comunità.

L’iter lavorativo è stato intenso ed ha visto, come prima tappa, la definizione della Giunta, con la designazione degli Assessori e le nomine dei consiglieri delegati. Il Sindaco puntualizza che, tutti i consiglieri saranno chiamati a lavorare energicamente e sinergicamente per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Si è proceduto, poi, specie per i nuovi arrivati, con la visita e la localizzazione degli uffici comunali, la conoscenza di impiegati e funzionari. Sono stati stabiliti, altresì, i nuovi orari di ricevimento del pubblico.

Altro passo importante è stata l’effettuazione di sopralluoghi in aeree specifiche come la scuola.

Si è proceduto, poi, con sopralluoghi per le varie arterie stradali. L’attenzione è andata verso parchi ed aeree verdi.

L’amministrazione guidata da Marsaglia comunica a tutta la cittadinanza che si garantirà una “preventiva comunicazione” circa le condizioni della viabilità stradale in Caselle. In questo modo, i cittadini saranno, anzitempo, messi al corrente della situazione delle strade e di eventuali interruzioni per lavori, con relativi cambi di viabilità o percorsi alternativi.

Verrà modificato il “sito web “del Comune, per renderlo più semplice e fruibile a qualsiasi tipo di utenza.

Sono stati avviati degli incontri di concertazione con le Associazioni culturali, sportive del luogo, con i soggetti delle realtà economiche e commerciali di Caselle, al fine di avviare un piano di ripresa e valorizzazione del commercio locale in concomitanza ad uno sviluppo territoriale dettato da proposte e spunti organizzativi.

L’amministrazione a guida Marsaglia ha dato fuoco alle polveri, perché Caselle Torinese merita di tornare ad essere città capofila della cintura torinese e la gente di Caselle nuovamente orgogliosa di far parte di una città rinnovata ed intraprendente.