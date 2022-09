INTERROGAZIONE presentata dal Gruppo Consiliare di Progetto Caselle 2027 e da

discutere nel prossimo Consiglio Comunale

OGGETTO: Criticità dei servizi sociali

PREMESSO che:

dalla lettura di un articolo, apparentemente ben circostanziato, a pagina 39 del

numero in edicola del periodico La Voce, emerge una fotografia preoccupante dei

servizi sociali perché:

– evidenzia forti carenze nella erogazione di servizi sociali sul nostro territorio e

racconta la difficoltà di una famiglia, con gravi problemi, ad avere risposte,

– riporta un vero atto di accusa: “…L’assessore alla casa ci ha parlato solo al

citofono…gli uffici non ci calcolano, ci dicono di andare dall’assessore ma non

ci ascolta…Siamo andati anche dai Carabinieri, dalla Finanza…”

– il caso riportato nell’articolo citato probabilmente non è isolato e forse non

rappresenta l’eccezione alla regola,

RICORDATO che:

– L’intervento a favore delle persone e delle famiglie in difficoltà è reso più

complicato dallo spezzettamento di competenze.

– Che il Comune deve esercitare un ruolo di stimolo e, per quanto possibile, di

coordinamento verso gli altri enti strumentali partecipati.

– Chi è nella condizione di dover chiedere aiuto, ha diritto a trovare, in chi opera

per conto delle Istituzioni, almeno umanità ed ascolto.

Ai sensi dell’art. 37 del regolamento con la presente interrogazione, per la quale si

richiede risposta scritta da discutere la prossima seduta del Consiglio Comunale, si

domanda:

– se le notizie, sopra riportate e pubblicate sul periodico citato corrispondono al

vero e sono esatte,

– se è vero che è dovuto intervenire personalmente il Sindaco per ovviare alle

gravi manchevolezze del sistema,

– se l’Amministrazione Comunale ha svolto un ruolo di stimolo verso gli enti

coinvolti,

– chi sarebbero gli uffici che “non ci ascoltano”,

– chi sarebbe l’assessore che “non scolta”,

– se corrisponde al vero che “l’assessore alla casa ci ha parlato solo al citofono”,

– se non ritiene l’Amministrazione Comunale di invitare in audizione davanti alla

commissione consiliare competente gli operatori dei servizi sociali, al fine di fare

il punto della situazione e migliorare la capacità di risposta.

il Capogruppo Consiliare

Endrio dott. Milano