Il caldo mese di Luglio per la nuova Amministrazione Marsaglia si è aperto con la conta dei danni derivati dalla devastante grandinata di fine Giugno, che ha arrecato ingenti danni ad edifici, macchine, centraline elettriche e monumenti cimiteriali. Appurati i danni, l’amministrazione ha cercato di ripristinare quanto distrutto o deteriorato dall’evento atmosferico. La Regione Piemonte ha indetto una ricognizione dei danni provocati all’agricoltura e anche Caselle ha un lungo elenco da presentare, per strutture e siti interessati dai danni della grandine.

Un’estate torrida questa del 2022, presentatasi con una grave siccità, che porta il comparto agricolo e zootecnico a lanciare un forte grido di allarme ed inevitabilmente una forte richiesta di aiuto.

Le avversità atmosferiche non hanno fermato le altre azioni poste in essere, iniziando dal comparto scuola.

Se l’estate è stata tempo di vacanza per alunni e insegnanti, non lo è stato per l’Amministrazione e per i collaboratori scolastici, che hanno dato fondo a tutte le forze possibili, relativamente alle loro funzioni, per migliorare la situazione degli edifici scolastici, con apposite manutenzioni, riordino e ottimizzazione degli spazi e una straordinaria pulizia, per offrire un ambiente scolastico sempre più adatto alle esigenze e aspettative dell’utenza scolastica. A tal proposito, l’Amministrazione rivolge un sentito ringraziamento ai collaboratori scolastici per il loro importante e fattivo lavoro svolto.

Per l’Amministrazione si prospetta un autunno volto alla riorganizzazione degli uffici comunali.

La scarsità di personale, figlio degli ultimi pensionamenti, fa ritrovare una macchina comunale priva di risorse umane.

Questo mette il Comune nelle condizioni di non poter sopperire, almeno al momento, repentinamente ai bisogni dell’utenza. Poiché la celerità, l’efficienza, la linearità della macchina burocratica stanno a cuore a questa Amministrazione, la stessa darà vita ad un riordino organizzativo tale da far fronte a qualsiasi carenza, pur di rendere al cittadino un servizio più che soddisfacente.

Sarà, altresì, un autunno non semplice e all’insegna dell’austerity per quanto concerne il “caro bollette”.

È stata già avviata, da parte del Primo Cittadino, una concertazione con gli altri sindaci per l’avvio di azioni finalizzate al risparmio energetico: spegnimento in alcune ore dell’illuminazione pubblica, risparmio dei caloriferi nelle ore più calde e quanto possa dare un contributo in termini di risparmio energetico. Adottare, quindi, varie misure concertate con altri Comuni, oltre, naturalmente, le azioni governative.

Sarà un periodo intenso con svariati obiettivi da raggiungere e con alla mano, sempre, un programma elettorale ricco di punti che l’Amministrazione non lesina a realizzare, dando fondo a tutte le forze, le opportunità e i mezzi di cui dispone.

Settembre è un mese importante per i casellesi, perché oltre il riavvio di tutte le attività, Caselle si prepara a festeggiare la festa del paese. L’Amministrazione coglie l’occasione per augurare buona festa a tutti e in particolare rivolge il più sentito augurio di buon inizio di anno scolastico a tutti gli studenti, il corpo docente e a tutto il personale scolastico dell’Istituto Comprensivo “Caselle Torinese”