Città Metropolitana di Torino informa che, in seguito alle ripetute segnalazioni di presenza di lupi e richieste di informazioni relative al comportamento da tenere nel caso di avvistamenti, è stato realizzato, nell’ambito del progetto Life WolfAlps EU, il sintetico ma istruttivo vademecum che trovate allegato qui sotto sulle norme di comportamento da assumere nei confronti del lupo e in più in generale della fauna selvatica, all’interno dei contesti urbani e naturali.

Molto è cambiato, fortunatamente, in questi ultimi anni nel rapporto fra uomini e lupi. Un tempo non era così, come ricorda Dario Pidello in questo articolo pubblicato un anno fa su Cose Nostre, e che vi riproponiamo.