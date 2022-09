Al signor Sindaco

del Comune di Caselle T.se

Giuseppe Marsaglia

Agli Assessori competenti

INTERROGAZIONE presentata dal Gruppo Consiliare di Progetto Caselle 2027 e da

discutere nel prossimo Consiglio Comunale

OGGETTO: Borgata Madonnina e carenza di servizi

PREMESSO che:

– È costituzionalmente garantita l’eguaglianza dei cittadini.

– Che l’uguaglianza prevede che a tutti i cittadini venga garantito eguale accesso

ai servizi in genere.

– Che l’accesso ai servizi in genere condiziona la qualità di vita delle persone e

delle famiglie.

– Che è dovere di tutte le Istituzioni delle Stato garantire questo diritto.

– Che è preciso obiettivo dell’Istituzione Comune garantire a tutti eguali

condizioni di accesso ai servizi.

– La Borgata Madonnina è stata interessata, negli anni, da rilevanti interventi

edificatori con aumento della popolazione residente, in particolare di

giovani coppie e, probabilmente, a causa della inefficiente programmazione

urbanistico-edilizia che ha interessato la nostra città negli anni passati, le

famiglie ivi residenti non hanno accesso ad importanti servizi.

IN PARTICOLARE SI EVIDENZIA CHE:

– non esiste un parco giochi attrezzato per i bambini,

– non esiste un piccolo spazio attrezzato per attività sportive light,

– non sono stati realizzati parcheggi adeguati alla crescita del numero di

residenti,

– via Garolla e il tratto “storico” di via Castellamonte e zone limitrofe non

sono metanizzate e manca l’illuminazione,

– via Garolla non è asfaltata e non è manotenuta,

– il manto stradale e il bordo strada tra via Garolla e via Amedeo di

Castellamonte è in stato di abbandono, la vegetazione è fuori controllo con

i problemi che ne conseguono,

Ai sensi dell’art. 37 del regolamento con la presente interrogazione, per la quale si

richiede risposta scritta da discutere la prossima seduta del Consiglio Comunale,

si

domanda:

– a chi appartiene la proprietà del gerbido ricompreso tra i due tronconi di via

Amedeo di Castellamonte,

– quali misure intende intraprendere l’Amministrazione Comunale per porre

rimedio alle problematiche evidenziate e in particolare:

a. completare la metanizzazione di Borgata Madonnina,

b. completare l’illuminazione pubblica e i tratti di marciapiede mancanti,

considerato che riguarda anche il tema sicurezza,

c. prevedere adeguati parcheggi,

d. sistemare via Garolla migliorandone anche l’accessibilità perché già oggi i

mezzi di Seta non riescono ad entrarVi e lo stesso accadrebbe, in caso di

urgenza, per una ambulanza o un mezzo dei nostri VVFF.

il Capogruppo Consiliare

Endrio dott. Milano