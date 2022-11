Pino Masciari ha dedicato la sua vita e, inevitabilmente, quella della sua famiglia alla lotta contro la ‘ndrangheta e quindi la notizia della revoca della protezione e della scorta ha scatenato un movimento spontaneo di protesta contro l’ingiusto provvedimento preso dal Ministero degli Interni. Anche il Gruppo di Progetto Caselle 2027 ha deciso di schierarsi apertamente e lo scorso 24 ottobre ha depositato, per l’approvazione da parte del Consiglio Comunale, questa proposta di mozione: Il Consiglio Comunale di Caselle Torinese chiede la revoca immediata del provvedimento del Ministero degli Interni, col quale è stata sospesa la scorta a Pino Masciari e alla sua famiglia.

Premesso che:

– Pino Masciari, imprenditore calabrese, vive sotto protezione perché ha avuto il coraggio di opporsi alla ‘ndrangheta,

– è uno dei primi e più importanti testimoni di giustizia, le sue denunce alla DDA di Catanzaro risalgono a trenta anni fa,

– non solo ha denunciato i mafiosi ma ha anche contribuito a smascherare casi di infiltrazione e collusione con la Pubblica Amministrazione,

– ha dovuto lasciare la Calabria per una “sentenza di morte” emessa dalla ‘ndrangheta,

– Pino Masciari è diventato, suo malgrado, un simbolo vivente della lotta alla ‘ndrangheta e quindi sempre esposto a ritorsioni “per dare l’esempio”

Considerato che:

– chi si oppone alle mafie lotta per la libertà di tutti noi, come gli Antifascisti nel Ventennio e i Partigiani nella Resistenza,

– essendo Pino Masciari uno dei pochi casi di imprenditore che ha trovato il coraggio di opporsi alla ‘ndrangheta (perché ci vuole coraggio) la revoca della protezione crea grande sconcerto e non aiuta chi è impegnato in prima linea nel contrasto al fenomeno mafioso.

Il Consiglio Comunale di Caselle Torinese:

– chiede la revoca immediata del provvedimento ministeriale e il rispristino della protezione dello Stato a Pino Masciari e alla sua famiglia,

– incarica il Sindaco di inoltrare al Ministro degli Interni, al Prefetto di Torino, al Consiglio Regionale e ai Parlamentari eletti in Piemonte questo ordine del giorno.

Il Consiglio Comunale altresì impegna il Sindaco e la Giunta Comunale, ad avviare gli atti necessari per il conferimento della cittadinanza onoraria a Pino Masciari.

Nel momento in cui scrivo non si è ancora svolto il Consiglio Comunale, ma non ho dubbi che la mozione verrà approvata all’unanimità.

Dott. Endrio Milano

consigliere comunale

Progetto Caselle 2027 – Lista Civica Progressista