Si vedono ancora i residui del Natale casellese. Una piazza totalmente viola, i bordi di una rotonda viola. Speriamo che nel frattempo provvedano a ridipingere di un colore più consono e, per quel che riguarda la rotonda, anche più aderente al codice della strada.

Sul Natale casellese è quindi tempo di bilanci. Il nostro è in rosso, ma del resto sarebbe stato quello il colore giusto per il Natale, o no? Forse abbiamo scoperto il piano che stava alla base di tutto. I commercianti, soprattutto quelli più entusiasti all’inizio, hanno poi compreso che a Caselle si è sbagliato approccio. I cittadini divisi in frange (normovedenti e normopensanti contro tutti gli altri) hanno espresso nel complesso un giudizio negativo.

Ora resta da capire quanto è costato il tutto (anche in termini di immagine) e poi vediamo se chi ha proposto una cosa simile sarà ancora convinta di rimanere al suo posto in Consiglio comunale.

L’ultimo Consiglio Comunale del 2022 si è svolto il 20 dicembre alle 17, la relativa capigruppo il 19 alle 16. Di nuovo orari strampalati e che non consentono la partecipazione né dei consiglieri né del pubblico. Anche perché alle 19 circa era finito tutto. Quindi ancora una volta non si comprende il senso di simili orari, se non quello di non avere intoppi da parte dell’opposizione e di voler ancora una volta mostrare la propria tracotanza.

Sul resto, poco o nulla si intravvede all’orizzonte. Stanno semplicemente terminando le opere già poste in atto dalla precedente amministrazione. Non una buca è stata chiusa, e la pulizia delle strade è ulteriormente peggiorata. Alla faccia delle promesse elettorali, verrebbe da dire.

Hanno risposto, fra le altre, ad una mia interrogazione sulla tariffa rifiuti. Si legge: “per le utenze non domestiche, le tariffe sono diminuite, seppur lievemente, per tutti. Per le utenze domestiche possono presentarsi varie casistiche, ma nella media si può affermare che le tariffe sono rimaste pressoché invariate.”

Corrisponde anche a voi cittadini? Non credo proprio. Moltissimi di voi continuano in ogni caso a segnalare un servizio mediocre con dei costi elevatissimi. Probabilmente siete fuori dalla media, come afferma il Comune, in quanto la parte variabile della vostra bolletta gioca a vostro sfavore. Però ci sono ancora molte cose che non vanno nella nostra Tari, a partire dai troppi che non pagano e i cui costi vengono ripartiti sugli altri, ad un servizio migliorabile e soprattutto il fatto che nel nostro comune la Tari è più elevata che in altri. Sarebbe bello che nel 2023 si ponesse finalmente mano a questa situazione.

Dott. Andrea Fontana

Caselle Futura