Caselle “ancora” un grande cantiere! Viabilità modificata e percorsi alternativi continueranno a fare da cornice a una città in movimento, anzi in miglioramento. Qualche disagio per avere, in compenso e in futuro, strade sicure, una fibra diffusa sul territorio, un ammodernamento dei servizi elettrici, fognari e dell’acquedotto. Sarà cura dell’Amministrazione diffondere, al fine di limitare i disagi, avvisi e percorsi alternativi. Grandi cambiamenti anche sul fronte scolastico. Da settembre 2023, le classi di Scuola Primaria dello storico plesso Collodi, verranno trasferire nel plesso Rodari. Questo cambiamento è frutto di un’attenta analisi dei costi relativi al risparmio energetico e ai costi di manutenzione di due plessi distinti, considerato che, nel plesso di viale Bona si trova un numero di aule libere tale da ospitare tutti. L’ Amministrazione darà il via ai lavori di rifacimento dei tetti e all’adeguamento degli spazi. Cosa ne sarà del tanto caro plesso Collodi? L’Amministrazione sta valutando una serie di interessanti proposte in ordine all’utilizzo dei locali. In tema di ripristino di edifici storici va menzionato il Baulino. La gara di appalto per la ristrutturazione è andata deserta, per cui sarà impegno del Comune, redigere un nuovo bando. La salute dei cittadini al centro di un’ importante iniziativa, possibile grazie alla disponibilità di medici e operatori sanitari. La Città di Caselle intende, infatti, promuovere una serie di incontri gratuiti tra medici specialistici e cittadini, al fine di migliorare le buone pratiche per un corretto stile di vita. Questo Marzo, preludio di primavera, vedrà l’arrivo a Caselle, per la prima volta, del “Mercato di Forte dei Marmi”. Un appuntamento con la moda di livello. Decine di espositori toscani porteranno prodotti di qualità. Una veste nuova per Caselle! Il 18 marzo, data dell’appuntamento, sarà, anche dedicata a esposizione di macchine d’epoca e balli popolari in Piazza Europa. Marzo è “Donna”! Quest’anno, particolare attenzione sarà dedicata alla sicurezza delle donne. Validi e preparati istruttori, hanno risposto all’invito del Comune e in un appuntamento dedicato hanno mostrato alle donne come difendersi, usando le giuste tecniche. Donare al mondo dei figli è un atto importante per la nostra società. Per questo il Comune di Caselle aderirà alla Giornata Nazionale della Gentilezza dedicata ai nuovi nati. In una cerimonia istituzionale il Sindaco consegnerà l’attestato di benvenuto/a ai nuovi nati del 2022, e la “Chiave della Gentilezza”. Una festa in grande stile, che vedrà la collaborazione di commercianti e associazioni. Domenica 26 Marzo 2023 ore 11,00 Centro Incontro di via Basilio Bona n. 29 tutti presenti per festeggiare il Miracolo della Vita. Una nota romantica ed emozionante è doverosa, per ringraziare tutte le coppie, che nel giorno di San Valentino, si sono ritrovate alla grande festa presso il Centro Incontro, per ricevere la pergamena, che ha incorniciato i 50 60 e 70 anni di vita coniugale. Grazie per le emozioni che ci avete donato!

