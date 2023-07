Guardando al cuore

Caselle nel cuore e che, è proprio il caso di dirlo, guarda al cuore.

Sono stati stanziati fondi per l’acquisto e quindi l’installazione di defibrillatori in alcuni punti strategici della città come Prato della Fiera, piazza Falcone e sotto i portici di piazza Europa. I cittadini avranno, inoltre, la possibilità di scaricare l’app per la localizzazione dell’apparecchiatura più vicina. Dal cuore alla natura: stanziati, anche nostri fondi, per un totale di 108 mila euro, destinati ai lavori in Borgata Francia e finalizzati alla messa in sicurezza degli argini della Stura. Giugno è il mese che annuncia l’estate. Tempo di mare, vacanze e voglia di stare all’aperto. Per questo Caselle si è vestita di… bianco, per dare il via agli appuntamenti estivi. Il 16 giugno il centro di Caselle si è arricchito di musica, cibo e intrattenimento in una delle prime tre “Notti bianche”. Tante presenze in fatto di gruppi musicali, banchi enogastronomici e gente che ha trascorso ore di lieto, gustoso e melodico divertimento. Prossimi appuntamenti in bianco il 28 luglio e il 9 settembre.

Caselle nel cuore è festa! Il gruppo nelle giornate del 18, 19, 20 luglio ha dedicato a simpatizzanti, amici, sostenitori e cittadinanza tutta tre serate di puro divertimento, musica, buon cibo e tanta allegria per ricordare che, la politica non è solo bilanci, riunioni, documenti, ma anche voglia di stare tra la gente, all’insegna del divertimento e della spensieratezza. Tre serate nel patio di Palazzo Mosca per far conoscere ai cittadini uno scorcio storico e suggestivo della nostra città.

Turismo è la “parola d’ordine” di Caselle nel cuore. Il 29 giugno una conferenza stampa sul turismo ha suggellato l’impegno a far di Caselle, città dell’aeroporto, anche una città “porta” per le meravigliose Valli di Lanzo. Alla presenza dei sindaci di vari comuni delle Valli, il Sindaco Marsaglia ha presentato una Caselle capofila in un progetto di scoperta, sviluppo e valorizzazione delle Valli. Questi territori sono potenzialmente vocati al turismo. La natura è stata benigna in questo scorcio di paradiso ed è per questo che far scoprire a turisti e amanti del trekking e dei Cammini d’Italia e del mondo le nostre Valli è un’operazione turistica e culturale importante. Grazie al contributo di molti, in primis di persone come Beppe Lianza l’ideatore, insieme ad altri appassionati del “Cammino delle Valli”, questo territorio godrà della giusta visibilità.

Si aggiunga anche il prezioso supporto di Informagiovani per la produzione di materiali, dell’ IC Caselle Torinese per il QR code dedicato ai monumenti di Caselle e realizzato grazie al lavoro dell’insegnante Stefania Sparano, dei suoi 27 allievi, supportati dal contributo di storici come Vittorio Mosca e Gianni Rigodanza. Per non dimenticare il ruolo della Pro Loco e di tutti coloro, che credono nelle potenzialità del nostro territorio. Caselle è una porta spalancata verso l’Italia e l’Europa, essendo la città piemontese dell’aeroporto, ma è anche il canale di comunicazione con le più belle Valli, che il nostro territorio possa vantare. Sarà Caselle ad introdurre viaggiatori e gente del luogo verso angoli di natura sconosciuti e meravigliosi, cercando relax e serenità tra i tanti piccoli paesi e borghi, scoprendo le cucine locali ed i prodotti artigianali ed enogastronomici.

Buon cammino a tutti e buona estate da Caselle nel cuore.

