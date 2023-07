Lavoriamo per la Città

Cari lettori, la pausa estiva è alle porte: vi raggiungiamo, quindi, per alcune considerazioni sulla Città e sulla vita dell’Amministrazione. Vi proponiamo alcuni spunti dall’ultima seduta del Consiglio Comunale svoltasi il 14 giugno u.s. “Caselle per tutti” procede nel consueto impegno ad evitare di inseguire o di rispondere a polemiche personali e continua a fornire il contributo che necessita per una politica costruttiva, dal miglioramento degli atti amministrativi alle proposte concrete: amiamo la nostra Città e lavoriamo per il bene di essa. Le interrogazioni poste in campo durante la seduta consiliare, se trasformate in azioni concrete, potrebbero migliorare la vita dei concittadini. Abbiamo ribadito la necessità che l’Amministrazione Comunale affianchi, con attenzione ed equità, gli assegnatari degli alloggi del quartiere CIT nell’azione di controllo dei danneggiamenti che alcuni immobili stanno subendo a seguito degli interventi di riqualificazione energetica. Abbiamo ricordato alla Maggioranza che può attivare una specifica convenzione con la quale assegnare gratuitamente ai cittadini che ne facciano richiesta caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC): può sembrare una piccola cosa, ma in realtà la PEC è lo strumento che sempre più saremo chiamati a utilizzare per dialogare con le amministrazioni pubbliche e private. Perché, quindi, non agevolare i cittadini in questo percorso? Abbiamo, altresì, sollecitato la Maggioranza a prendere posizione (come stanno facendo centinaia di sindaci in Italia) sul tema delle trascrizioni anagrafiche dei minori: vi è un palese vuoto normativo in tal senso e l’Amministrazione casellese non può rimanere silenziosa. Sempre nel corso della seduta del Consiglio Comunale abbiamo sostenuto la Variazione di Bilancio proposta dalla Maggioranza in quanto composta da stanziamenti economici utili per la collettività e che, in molti casi, vanno a sostenere iniziative già pensate o avviate dalla passata Amministrazione. Questo è il nostro modo di intendere la gestione della nostra comunità e questo continueremo a fare avendo come punto di riferimento la crescita della Città che, difficile negarlo, in questo ultimo anno ha registrato una forte frenata: le poche cose che stanno, lentamente, andando avanti, sono “lasciti” della passata Amministrazione nei confronti della quale a volte suonano quasi come provocatorie le illazioni sulla sua presunta scarsa operatività. Auspichiamo che la Maggioranza esca dalla logica del “vittimismo”: l’Opposizione svolge il suo compito di indirizzo e di controllo e lavora anch’essa per il bene della collettività, senza coltivare inutili divisioni personali. Da parte nostra continueremo, nonostante la chiusura alla collaborazione dimostrata a tutt’oggi dal gruppo di Maggioranza, a portare il nostro contributo sui temi seri ed importanti: uno di questi dovrà essere anche la ripartenza della promozione culturale, sportiva ed aggregativa della Città che in questi mesi (e anche questo periodo estivo non fa, purtroppo, eccezione) è rimasta sostanzialmente ferma al “palo” rispetto a quanto veniva programmato in passato. Ricordiamo che per rimanere aggiornati sulle attività del Circolo del Partito Democratico di Caselle, del quale la presente lista è espressione, sono a disposizione il sito internet del Circolo (http://www.pdcaselle.it/) nonché le pagine Facebook del Circolo e della lista stessa utili anche per raccogliere proposte e suggerimenti.

Gruppo Consiliare “Caselle per tutti”