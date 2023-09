Ciao Giorgio!

Nel caldo mattino del 14 Agosto, dopo un ultimo sguardo al mare nizzardo, ci ha lasciati il medico, già primo cittadino di Caselle Torinese e soprattutto grande Amico Giorgio Aghemo. Giorgio è stato uno dei fondatori e sostenitori, sin dalla prima ora, del gruppo “Caselle nel cuore”, che oggi si sente orfano di un padre politico, di un maestro di vita, che già dalla nascita della stessa compagine ha dato il suo prezioso contributo e supporto. La sua presenza viva e attiva era dovuta a un’unione di intenti sul destino della tanto amata Caselle. Una città che lo vide sindaco, e poi, una volta lontano dalla corsie ospedaliere, presidente dell’ UNITRE. Uomo colto, elegante, appassionato di politica e società, marito attento e padre premuroso della sua amata Giuliana, attuale vice sindaco, che nell’esercizio del suo mandato incarna gli insegnamenti del padre. Giorgio è stato padre presente, che ha seguito i primi passi in politica della figlia, sempre ad un passo da lei, ma senza invadere, senza scavalcare, lasciando che lei spiccasse il volo da sola. Giorgio è stato padre di tutto il gruppo. Sempre prodigo di consigli, attento osservatore, sottile e lucido nelle sue analisi, lascia un vuoto incolmabile tra noi di “Caselle nel cuore” e in tutta la comunità di Caselle, che lo ha apprezzato come medico, politico, uomo di cultura impegnato nel sociale. Giorgio sognava e credeva in una Caselle nuova, rinascente sotto ogni profilo e pronta a sfide sempre più entusiasmanti. Credeva nelle potenzialità del nostro territorio e per questo incitava e motivava con la sua verve ogni singolo componente del gruppo. Per tal motivo e per il grande affetto, caro Giorgio, noi di “Caselle nel cuore” custodiremo i tuoi insegnamenti, li faremo nostri, li attueremo e, nel farlo, ricorderemo te e ciò, che sei stato e sempre sarai. Ci mancherà il tuo sorriso nascosto sotto gli storici baffi. Ci mancheranno le tue perspicaci battute e il tuo essere un vero gentleman. Rimarrai nei nostri cuori e scorgeremo il tuo amabile sorriso in quello della tua adorata Giuliana, certi che continuerai a sorreggere il suo cammino come professionista e come politico. A Tiziana moglie e compagna di vita, giunga il cordoglio di tutto il gruppo “Caselle nel cuore”, consapevoli che vivrà nel ricordo di un grande uomo, marito esemplare, medico prodigo, padre affettuoso e amico di Caselle.

Ciao Giorgio!