Aeroporto e sicurezza

Nel numero di settembre di Cose Nostre ho ricordato la tragedia aerea, più grave in assoluto, che ha interessato l’aeroporto di Caselle, quella del primo gennaio 1974. Quel giorno un aereo in fase di atterraggio si schiantò al suolo tra via Venaria e via Accossato provocando 38 morti tra passeggeri ed equipaggio.

Ricorderete che come Progetto Caselle 2027 abbiamo presentato una apposita interrogazione nella quale chiedevamo all’Amministrazione di organizzare una commemorazione fatta di più eventi che siano di ricordo ma anche di riflessione; coinvolgendo il Consiglio Comunale, le associazioni e l’informazione locale nella organizzazione degli eventi del Cinquantenario della tragedia. Nell’ultima seduta il Consiglio Comunale ha recepito la nostra richiesta e il Presidente ha già convocato una prima riunione dedicata per l’11 ottobre alle 18,30 in Sala Giunta.

Purtroppo il cinquantenario della tragedia del volo ITAVIA IH897 assume significati di grande attualità a causa della tragedia dello scorso 19 ottobre, con la morte della piccola di San Francesco.

Non possiamo più tollerare che le comunità che convivono con l’aeroporto siano utenti passivi della sicurezza ma devono diventarne protagoniste. E va in questa direzione la proposta di Progetto Caselle 2027 che un rappresentante scelto insieme dai tre comuni sieda in Consiglio di Amministrazione della SAGAT, al fine di vigilare sul rispetto dei livelli di sicurezza interna ed esterna.

Il capogruppo consiliare

Endrio dott. Milano