Caselle: poca acqua dai rubinetti

Da diverse settimane si moltiplicano, sui social casellesi, le segnalazioni di scarsa pressione dell’acqua in uscita dai rubinetti. Il fenomeno si manifesta in particolare nelle ore del tardo pomeriggio, quando maggiore diventa la richiesta. Per quanto riguarda l’area interessata è coinvolta tutta la zona oltreferrovia, fra via Circonvallazione e l’area dei campi sportivi. L’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Sergnese, che segue l’attività dei tecnici SMAT per far fronte al problema: “La settimana scorsa è stata individuata e riparata una perdita presente nella zona pozzi all’inizio di Viale Bona. Ieri, 9 ottobre, sono state individuate e riparate due perdite in via Vernone, e una in via Audello. I tecnici SMAT hanno però messo le mani avanti: ci potrebbero essere altri punti di perdita, magari in posizioni che non provocano fuoriuscite di acqua in superficie, e sono quindi più difficili da trovare”.

Il problema quindi sembra essere quello di una vetustà generalizzata di una parte della rete idrica casellese, da superare con l’avanzamento dei rinnovi.

Sul fronte dei rinnovi, da mercoledì 11 ottobre riapre il cantiere di sostituzione della condotta di acqua potabile in via Circonvallazione, in corrispondenza dell’incrocio semaforizzato con via Cravero e via San Maurizio. Il cantiere ripartirà dalla tubazione già posata lo scorso febbraio, quando non si era potuto sottopassare l’incrocio per via della presenza dell’acqua nella bealera interrata del Canale dei Molini. Ora la bealera è vuota per la manutenzione annuale e il completamento del rinnovo del tratto mancante di acquedotto può essere portato a termine. Salvo imprevisti, il lavoro dovrebbe essere completato entro il 20 ottobre.