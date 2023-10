Qual è il limite?

A volte viene da chiederci quale sia il limite: il limite oltre il quale si debba prendere atto che la collaborazione non ha più senso e oltre il quale si scade nella mancanza di rispetto. Mentre permane un sostanziale immobilismo della Maggioranza (al di là degli interventi programmati dalla precedente Amministrazione, non abbiamo ancora potuto comprendere la “visione” di Città), alcuni episodi poco edificanti hanno caratterizzato le settimane scorse: episodi apparentemente di poco conto, ma che delineano una “modalità operativa” della Maggioranza volta a voler procedere senza prendere in considerazione suggerimenti o critiche, da qualsiasi parte questi provengano, che potrebbero migliorare la vita nella nostra Città. Ci riferiamo, ad esempio, a quanto accaduto durante il Consiglio Comunale del 27/09/2023: il nostro Gruppo, dopo che tre mesi prima aveva chiesto di inoltrare una delibera (sulla quale si nutrono forti dubbi) alla Prefettura, ha chiesto informazioni in merito e solo così si è compreso che nulla era stato fatto! Consiglieri comunali presentano una richiesta in una seduta pubblica, a tale richiesta non vengono opposti dinieghi …e cosa succede? Si fa “finta di niente” e non si dà seguito a essa nella speranza, forse, che i Consiglieri stessi si dimentichino di quanto richiesto. Atteggiamenti come questo ledono il rapporto di leale collaborazione che deve informare il lavoro di un’assemblea elettiva: il nostro Gruppo ha sempre fornito suggerimenti e correzioni alle deliberazioni della Maggioranza e il più delle volte questi si sono rivelati di una certa utilità. Chiediamo reciprocità in questo atteggiamento responsabile: abbiamo sollecitato il presidente del Consiglio Comunale a vigilare sui lavori del Consiglio, ad essere garante anche delle Opposizioni e a non fornirci ulteriori motivi che possano mettere in dubbio la sua imparzialità. Altro episodio “poco edificante” è stata la messa a dimora a Caselle T.se degli alberi forniti al Comune dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità grazie alla partnership con “La Rete delle Donne” in un’azione positiva di rete fra i comuni aderenti alla “Festa della Nascita”, così come previsto dall’art. 7 della “Carta della Reggia” (“Mettere in rete in modo sistemico, tutte le migliori energie, progettualità, risorse e competenze per generare benessere e infondere tutta la cura possibile per la crescita felice dell’intera comunità, da zero anni e per tutta l’esistenza”): durante tale cerimonia il progetto è stato snaturato e nulla del percorso di rete svolto da comuni, enti e associazioni è stato riconosciuto e raccontato ai piccoli della Città, rendendo, di fatto, inefficace il forte messaggio educativo che caratterizza l’iniziativa condivisa con coerenza da altri 23 comuni. Non ne comprendiamo il motivo. Concludiamo unendoci al cordoglio per la morte della piccola Laura nel recente incidente delle Frecce Tricolori; così come partecipiamo al lutto per la scomparsa del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano. Salutiamo con gioia l’ingresso dei nuovi parroci della nostra parrocchia: a loro va il nostro augurio di buon lavoro, mentre a Don Claudio va il nostro più sentito ringraziamento per l’impegno profuso in questi 38 anni di presenza. Ricordiamo che per rimanere aggiornati sulle attività del Circolo del Partito Democratico di Caselle, del quale la presente lista è espressione, sono a disposizione le pagine Facebook del Circolo e della lista stessa utili anche per raccogliere proposte e suggerimenti.

Gruppo Consiliare “Caselle per tutti”