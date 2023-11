Poche idee

Sinceramente, in 20 anni di politica, mai vista una cosa così.

In maggioranza, esiste solo Lui. Un uomo solo al comando, gli altri sono semplici ed annoiate comparse. Nel suo ultimo mandato avevamo già assistito ad una situazione simile, ma mai a questi livelli. Non erano pronti a vincere le elezioni né ad amministrare, ma evidentemente più di uno ha voluto che andasse così ed ora siamo in questa situazione.

L’ultimo Consiglio è stato emblematico. Nessun altro della maggioranza ha detto una parola. Un silenzio pazzesco ed irreale. Delibere tecniche con evidenti errori, il documento di programmazione triennale del bilancio (in pratica è il documento su cui dobbiamo basarci per capire come verranno spesi i soldi dei cittadini) presentato pieno zeppo di errori e incongruenze. Una figuraccia dietro l’altra su cui l’opposizione ha la buona creanza di non porre nemmeno troppo l’accento.

Ma quanto possono andare avanti in questo modo? Me lo chiedono in tanti. Secondo me concluderanno il mandato. Non ci sono dubbi. La missione di cui sono stati investiti, e che nessuno ha ancora capito quale sia esattamente, deve essere portata a termine.

Anche perché di grossi passi in avanti non ne sono stati fatti. Il primo anno e mezzo è trascorso, e Caselle è peggiorata ulteriormente.

Torna, ad esempio, il tanto vituperato Crocetta in tour, che avevano detto di aver abolito. Idee nuove? Non pervenute.

Anzi, abolizione del viola nelle decorazioni natalizie, nel più clamoroso passo indietro che ci si potesse immaginare. Per due anni ci hanno riempito le tasche con il viola gentilezza, ed ora si va a chiedere alle associazioni un contributo per gli addobbi natalizi. Idee confuse? Abbastanza. Anche perché a quanto pare hanno detto proprio in questi giorni che anche quest’anno niente luminarie… Attendiamo l’epifania, è proprio il caso di dirlo.

Sulle nostre interrogazioni, risposte vaghe e lacunose.

C’è un problema medici di base, molto sentito a Caselle. L’unica risposta data dal Sindaco è stata un comunicato via internet completamente sbagliato, che altro non ha fatto se non creare ancora più confusione. Chiaro è che persone anziane, con gravi problemi, non possono recarsi da un medico di base a Mappano, che tra l’altro è mal collegata con Caselle per chi non guida.

Sull’interrogazione presentata dal nostro Consigliere Roberto Turletto, riguardante lo stato delle nostre scuole, attendiamo il via libera per effettuare un sopralluogo sull’esempio di quanto avvenuto lo scorso anno.

Dott. Andrea Fontana

Caselle Futura