Preoccupazione! È questo il sentimento che sentiamo più forte per l’iter e i contenuti degli atti relativi al bilancio del Comune di Caselle T.se. Non vogliamo scendere in dettagli troppo tecnici, ma, per correttezza nei confronti dei lettori, riportiamo alcune considerazioni a seguito della seduta del Consiglio Comunale del 30 ottobre scorso. Il nostro Gruppo ha chiesto il motivo del ritardo, rispetto al passato, con il quale l’Amministrazione Comunale ha portato in approvazione da parte del Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP): come abbiamo scritto, non intendiamo cadere in tecnicismi, ma basti sapere che tale documento è l’atto ormai più importante per un’Amministrazione in quanto delinea la “fotografia” dell’ente, gli obiettivi strategici e operativi e le somme da stanziare per raggiungere tali obiettivi. In pratica, il bilancio diventa ormai una sorta di diretta “conseguenza” del DUP. A tale interrogazione, inspiegabilmente, non abbiamo avuto risposta puntuale se non parole generiche. Inoltre, nel corso del dibattito, abbiamo chiesto spiegazioni su alcuni punti che ci sembravano poco chiari: presunta riduzione degli obiettivi strategici, modifica dei responsabili politici degli obiettivi operativi e alcune somme che ci parevano errate (mutui e partite per conto terzi). Siamo stati altamente sorpresi dal fatto che la Maggioranza, di fatto, non abbia saputo fornire risposte, nemmeno dopo un’interruzione dei lavori del Consiglio Comunale. Ancora una volta ci chiediamo con quale attenzione i documenti vengano letti ed esaminati; ancora una volta ci chiediamo quale sia il livello di consapevolezza con la quale i consiglieri comunali votano i temi trattati. Non sappiamo se le nostre osservazioni fossero corrette o meno, ma è sconcertante che nessuno abbia saputo dare una risposta, tecnica o politica. Stiamo parlando della programmazione di servizi e opere per la Città: il tema non può essere trattato con superficialità. Non ci resta che attendere approfondimenti, nell’auspicio che qualche nostro suggerimento possa essere accolto per il bene della collettività. Nella stessa seduta abbiamo dovuto prendere atto del rifiuto da parte della Maggioranza di accogliere la nostra richiesta di eliminare la limitazione reddituale per l’accesso allo “sportello di consulenza legale”: riteniamo che la fruizione di tale servizio debba essere la più semplice possibile evitando ogni appesantimento burocratico che possa potenzialmente mettere a rischio persone in situazione di difficoltà. Il nostro Gruppo, inoltre, oltre ad aver proposto (senza successo) di non aumentare le tariffe delle palestre per le associazioni sportive considerato l’importante lavoro da esse svolto, ha portato all’attenzione del Consiglio Comunale la grave situazione legata alla scarsità di medici di base presenti sul territorio: cosa che limita, di fatto, la libertà di scelta dei cittadini e che, se non affrontata in modo serio dalle Autorità preposte, potrà comportare agli stessi la necessità di spostarsi fuori dal Comune per accedere alle prestazioni sanitarie. Intanto il mondo si infiamma con nuove guerre: è urgente un rinnovato impegno multilaterale di tutte le istituzioni per costruire una pace duratura e giusta. Ricordiamo che per rimanere aggiornati sulle attività del Circolo del Partito Democratico di Caselle, del quale la presente lista è espressione, sono a disposizione le pagine Facebook del Circolo e della lista stessa utili anche per raccogliere proposte e suggerimenti.

Gruppo Consiliare “Caselle per tutti”