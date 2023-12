Caselle nel cuore è il motore, che spinge l’operato di chi amministra una città, che, pian piano, sta cercando di migliorare molti suoi aspetti.

Dalle strade, per le quali continua l’opera di asfaltatura, compresa quella già annunciata e poi prorogata, causa passaggio della fibra in viale Bona. Scerbatura di vari siti, pulizia dei marciapiedi, che godranno di buona salute igienica con la futura presenza delle guardie zoofile, cui compito sarà quello di vigilare sulle buone pratiche di igiene e pulizia dei padroni dei tanto amati cani. Più controlli durante le passeggiate dei nostri amici pelosetti garantiranno maggiore pulizia degli spazi e più civiltà nella custodia dei cani all’aperto. Fortemente voluta questa azione di intervento mira al decoro degli spazi pubblici e risponde alle continue lamentele dei cittadini, spesso costretti a veri e propri slalom tra le deiezioni, lasciate in giro da padroni non curanti. Caselle sarà più pulita, ma anche più bella perché avvolta da una luce diversa, la luce del Natale ormai alle porte. Giorno 7 dicembre sono state accese le luci di Natale sui monumenti della nostra Caselle. Una piazza Boschiassi in festa e non solo per la veste natalizia, ma per la gioia, l’allegria che specie i più piccoli hanno portato tra la gente. Grandi e piccini in festa, tra musica, giochi, letture natalizie e la calda dolcezza della cioccolata calda, accompagnata da fragranti biscotti, offerta a tutti i partecipanti. Un tripudio di colori, suoni e occhi luccicanti in una città, che si prepara ad altri appuntamenti natalizi come la camminata dei Babbi Natale per le vie di Caselle. L’arrivo della festa mette gioia nel cuore e l’augurio del gruppo “Caselle nel cuore” è quello che la pace, la serenità e lo spirito di condivisione regnino nelle famiglie, tra le strade, in ogni angolo della nostra comunità. Ci vediamo nel 2024 un anno, che percorreremo insieme con Caselle sempre nel cuore.