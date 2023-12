C’era il Convitto di Strada Caldano 109…

Non esiste più il Convitto di Strada Caldano 109 perché è stato demolito. Un edificio che aveva un enorme valore storico per la nostra Comunità, da sempre legato alla vicenda del Lanificio Bona è stato cancellato.

Lo scempio della cancellazione di un pezzo della Nostra storia è stato reso possibile dalla variante strutturale n. 1 al PRGC approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 27/06/2016 .

Siccome il dispositivo della variante 1 mette a rischio un rilevante patrimonio storico locale perché altri edifici potrebbero seguire la stessa sorte del convitto; anche su nostra iniziativa, il consiglio comunale ha approvato, alla unanimità, il 29 luglio 2022 (16 mesi fa) una mozione che nel titolo dispone: “Recupero e conservazione degli edifici aventi valore storico locale…..”

In quella mozione si indica chiaramente che “Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta Comunale in via generale ad operare per mantenere e valorizzare quanto più possibile del patrimonio edilizio con valore storico per la comunità locale”

Essendo passati 16 mesi senza notizie, abbiamo depositato una interpellanza al Sindaco con la quale domandiamo: quali sono gli intendimenti, dell’ Amministrazione, per il recupero e la conservazione degli edifici aventi valore storico locale e in particolare quali provvedimenti sono stati adottati per correggere gli errori commessi con la variante strutturale 1 al PRG.

Domandiamo inoltre di conoscere i motivi per i quali in questi 16 mesi il Consiglio Comunale non è mai stato investito di una questione urbanistica così rilevante come quella del mantenere e valorizzare il patrimonio edilizio con valore storico per la comunità locale.

Colgo l’occasione per porgere gli auguri miei e di Progetto Caselle 2027 a Voi tutti ed ai Vostri cari per un felice Santo Natale ed un sereno 2024

Il capogruppo consiliare

Endrio dott. Milano