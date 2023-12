Le bande di Natale

Sinceramente, diventa sempre più difficile scrivere qualcosa di sensato sulla politica casellese. Ci troviamo di fronte ad una città decadente, senza prospettive. In cui la massima aspirazione dei vari “politici” è partecipare a una premiazione o ad una inaugurazione; una qualunque, basta che poi ci sia la foto da pubblicare

Una cittadinanza divisa, un consiglio comunale oggettivamente scarso. Una parte di opposizione, già completamente asservita alla maggioranza, arriva a emettere un comunicato stampa che accusa gli altri membri dell’opposizione di non essere abbastanza collaborativi e pronti a sostenere una giunta in crisi di idee. Il ruolo dell’opposizione (sempre che non provenga da una frangia nascosta della maggioranza stessa) è quello di controllo. Non certo di unirsi e togliere le castagne dal fuoco alla giunta ogni volta che si presenti l’occasione. Eppure in taluni è troppo grande il desiderio di dimostrarsi al servizio. Sperando, magari, di ottenere qualche briciola.

Che altro dire sulla Caselle di questi tempi. Hanno incaricato, ad esempio, una ditta esterna per pulire il centro storico. Significa forse che Seta non sta facendo il suo dovere? Dopo gli ultimi aumenti? Assurdo. Paghiamo profumatamente un servizio che poi necessita di un’aggiunta, che ovviamente paghiamo sempre noi con le nostre tasse. È l’ammissione di un disservizio che facciamo notare da tanto, troppo tempo, e a cui nessuno riesce a porre rimedio. Ma poi, perché solo la pulizia del centro? E il resto?

Siamo nel periodo delle festività, ma quest’anno non c’è molto da festeggiare, qui in zona. Attività in sofferenza o chiuse, strade dissestate, promesse non mantenute, immobili posti sotto sequestro, bullismo in crescita (fenomeno tipico dei posti che hanno poco da offrire), fazioni di sostenitori di questo o quell’altro politico, ciascuna con la propria intelligence. Questa non è una città come le altre, non lo è mai stata.

Come sempre facciamo gli auguri di serenità e pace a tutti i casellesi, e a Caselle. Speriamo che il futuro ci riservi una prospettiva migliore.

Andrea Fontana, Roberto Turletto e il gruppo Caselle Futura