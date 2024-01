Prospettive future

Dicembre è il mese, che chiude l’anno. Ultimo ma non per importanza, perché dicembre, laboriosamente, tira le somme di ciò che si è fatto e getta le basi per una nuova programmazione. Questo è ciò che è stato l’ultimo dei dodici per “Caselle nel cuore”. Un bilancio chiuso senza alcuna stretta sui servizi o rincari su aliquote comunali. Unica e lieve eccezione il leggero aumento del prezzo della mensa scolastica dovuta alla nuova gara d’appalto. E se il 2023 ha visto parecchi cantieri completati e in completamento, il 2024 prospetta l’asfaltatura di altre arterie e l’avvio di importanti cantieri, per la rinascita del vecchio Baulino con gara d’appalto, finalmente, aggiudicata. Sarà la volta della scuola media e della vecchia stazione, i cui lavori di restauro daranno nuova luce a un edificio simbolo di Caselle. Tempo di cantieri e movimento sul territorio, che non mancherà di accompagnarsi a un grande evento, ovvero, l’inaugurazione della nuova Torino – Ceres. La tratta ferroviaria tanto attesa saprà ricongiungere l’aeroporto Pertini con Porta Susa in soli 30 minuti. Dunque, sarà presto semplice raggiungere la città senza grossi oneri in termini di costi e di traffico. Sarà facile raggiungere l’aeroporto dando slancio a un settore turistico e commerciale che dal 19 gennaio godrà di questo importante collegamento. La nostra Caselle si troverà al centro di tutto questo perché strategicamente interessata da questo collegamento; così, finalmente, studenti e cittadini potranno muoversi senza problemi. Il nostro dicembre casellese si è illuminato delle luci della festa più bella dell’anno. Il 7 dicembre in piazza Boschiassi, tra un tripudio di note natalizie, girotondi di bambini e profumo di cioccolata calda, si sono vestiti di una veste insolita, scintillante e festosa i monumenti della città dando quel calore e regalando quell’atmosfera tipica del Natale. E poi il presepe vivente in Piazza, ad opera della Pro Loco in collaborazione con la Parrocchia e

l’oratorio, che ringraziamo per l’impegno profuso, la camminata e la sfilata dei Babbi Natale in moto con l’emozionante tappa al Baulino dagli amati nonnini felici di tanta festa e le tante altre iniziative hanno reso gioioso ogni attimo dello scorso dicembre carico di bilanci e ricco di prospettive future. Prospettive future: questo è l’augurio di “Caselle nel cuore” per questo 2024 appena arrivato.