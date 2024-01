Il Piano Regolatore Generale Comunale in vigore dal 2001 è stato interessato, negli anni, da una variante strutturale (la n.1) e 8 varianti parziali, trasferimenti di cubatura, deroghe, ex art. 17,” ecc, e il risultato è stato il venir meno di una equilibrata visione complessiva di programmazione che pur il PRGC aveva.

Attualmente è in itinere una variante generale al P.R.G.C. adottata con Delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 2021 avente ad oggetto: ”Adozione proposta tecnica del progetto preliminare della variante di revisione generale al P.R.G.C.”

Per quanto riguarda il Centro Storico, la Variante prosegue nell’opera di svuotamento perché, anziché pensare al recupero delle aree maggiormente degradate, prevede la loro trasformazione d’uso in aree a servizi pubblici con l’abbattimento degli edifici esistenti e il trasferimento fuori dal Centro Storico delle capacità edificatorie relative, nelle aree RN e RC. Aggiungete il trasferimento del Municipio al vecchio Baulino e il trasferimento delle scuole e la ciambella è pronta.

Si ripropone lo strumento del trasferimento delle superfici utili esistenti (il famoso trasferimento di cubatura) che, a nostro giudizio, non ha dato buoni risultati per la collettività e in questo caso sembra premiare chi è venuto meno al dovere di conservazione degli immobili.

Con questa variante si prefigura il nuovo PRGC di Caselle eppure il Sindaco e la Giunta non hanno ancora riferito in Consiglio Comunale e la Commissione Permanente competente non è mai stata convocata su questi argomenti. Notiamo che sugli strumenti principali della Programmazione Comunale che sono le scelte urbanistiche, il PRGC e la gestione del territorio, l’ Amministrazione è stata sinora modestissima nella comunicazione. Per questi motivi abbiamo presentato una interpellanza nella quale domandiamo all’Amministrazione Comunale: 1. Se ha commissionato qualche studio o si è fatta una idea della dimensione ottimale di popolazione che potrebbe/dovrebbe raggiungere Caselle. 2. Quali provvedimenti si intendono prendere per colmare l’oggettivo gap di servizi e vivibilità di alcune zone della nostra città.3. Quali provvedimenti intende adottare per il recupero urbanistico residenziale del Centro Storico. 4. Cosa si pensa di fare delle AREE RN e in particolare RN1a oltre ad essere le zone di atterraggio della SUE liberata dalla desertificazione del Centro Storico. 5. Se non ritiene codesta Amministrazione di investire il Consiglio Comunale di un tema rilevante come quello delle scelte urbanistiche anche per avviare un dibattito sulla Caselle di domani che sia ampio e partecipato.

il Capogruppo Consiliare

Endrio dott. Milano