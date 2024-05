A volte ci chiediamo: “Dov’è la Maggioranza?”. Domanda che si è fatta in noi (e, crediamo, anche in molti concittadini) ancora più forte durante il Consiglio Comunale del 15 aprile. Grande l’amarezza nel verificare che la Maggioranza non abbia sentito il dovere morale di prendere le distanze da alcuni eccessi verbali verificatisi nella seduta precedente e provenienti proprio da loro autorevoli esponenti. Abbiamo sollecitato una censura, ma il silenzio è stato imbarazzante. Nel corso del Consiglio Comunale è emerso che il nuovo regolamento per i dehors sta presentando difficoltà applicative con il rischio di gravi costi a carico degli esercenti (cosa riconosciuta anche dalla Giunta). Il nostro Gruppo aveva sollevato numerose perplessità sul documento chiedendone la sospensione dell’approvazione per migliorarlo, ma siamo rimasti inascoltati. Siamo stati, quindi, gli unici a esprimere un voto negativo: oggi la conferma che avevamo ragione! Quali saranno ora le azioni della Giunta in merito al Regolamento: modifiche? Deroghe? Andare avanti creando disagio agli esercenti? Deludenti i contenuti del Rendiconto 2023: l’analisi dei risultati raggiunti o meno dall’Amministrazione Comunale nello scorso anno. Un documento con qualche “luce”, ma soprattutto molte “ombre”, dal quale non emerge quale sia la visione di città dell’attuale compagine di governo. Nel corposo e dettagliato documento, infatti, sono stati spesso presentati: a) obiettivi legati al semplice completamento di opere preparate dalla precedente Amministrazione (recupero ex “Baulino”, ampliamento Scuola Media, realizzazione parco giochi di via Colombo, …); b) obiettivi di ordinaria amministrazione (realizzazione dell’Estate Ragazzi, assegnazione di alloggi popolari, funzionamento di Biblioteca e Informagiovani, …); c) obiettivi che, nella realtà dei fatti, non sono stati raggiunti e che rappresentano dei punti critici (rapporti con gli Enti preposti in merito alle condizioni della stazione ferroviaria, nessun risultato con l’ASL sulla carenza di Medici di base, poca pulizia di vie e piazze, …). Fortemente negativa e a danno dei cittadini (ed è la cosa più grave) la Deliberazione relativa alla Tassa Rifiuti TARI 2024: a) il Piano Economico Finanziario è ormai, di fatto, fuori controllo aumentando, rispetto al 2023, di circa Euro 200.000,00 nel 2024 (e di circa Euro 500.000,00 nel 2025) con aumento fino a circa il 10% delle tariffe; b) sono state ridotte le agevolazioni per le famiglie in disagio economico; c) sono state introdotte nuove componenti di costo sulle quali non siamo riusciti ad avere informazioni precise; d) continua il preoccupante crollo della raccolta differenziata (dopo essere saliti nel 2021 al 64,13%, nel 2023 siamo scesi al 58,01%). Siamo consapevoli della complessità del problema e delle diverse responsabilità. Già un anno fa avevamo segnalato queste criticità ed avevamo chiesto di essere coinvolti: la Maggioranza ha voluto fare da sola portandoci a un risultato fallimentare. Invitiamo la Maggioranza a dedicare meno risorse economiche ed energie all’acquisto di “velox arancioni” e all’autocelebrazione e a porre, invece, maggiore attenzione ai problemi reali dei cittadini (anche ascoltando le Opposizioni). Ricordiamo che per rimanere aggiornati sulle attività del Circolo del Partito Democratico di Caselle, del quale la presente lista è espressione, sono a disposizione le pagine Facebook del Circolo e della lista stessa utili anche per raccogliere proposte e suggerimenti.

Gruppo Consiliare “Caselle per tutti”