Sabato 8 e domenica 9 giugno voteremo oltre che per il Parlamento Europeo anche per la elezione del Presidente della Regione ed il rinnovo del Consiglio Regionale del Piemonte, dove mi troverete tra i candidati.

Dalla lettura dell’articolo 117 della Costituzione che elenca le materie di competenza regionale si comprende che, insieme al Comune, è l’ente che incide più da vicino nella nostra vita quotidiana perché si occupa tra l’altro di: alimentazione, tutela della salute, tutela e sicurezza del lavoro, ordinamento sportivo, protezione civile, governo del territorio, porti e aeroporti civili, ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi, e molto altro ancora.

Porto il mio contributo, nella lista Alleanza Verdi Sinistra, allo schieramento di Centro-Sinistra che candida come Presidente della Regione Gianna Pentenero.

Essendo un antico militante della Sinistra e del Centro-Sinistra ho ritenuto doveroso metterci la faccia nel momento nel quale alcuni valori scritti nella Costituzione, e che sono universali, vengono messi in discussione.

La candidatura al Consiglio Regionale è anche un modo per sottoporre al giudizio dei miei concittadini il mio operato come consigliere comunale. Sono ormai due anni che ricopro quel ruolo, io penso con impegno e dedizione, e ho necessità di sapere cosa ne pensate.

Il Capogruppo Consiliare

Endrio dott. Milano