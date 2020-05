Domenica 24 maggio 2020 è tornata la celebrazione, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, della Santa Messa festiva delle ore 10,30. Seguendo le linee-guida governative, il parroco don Claudio ha dovuto fare delle scelte per rispettare il limite di capienza, ridotto a 70-80 posti. Rimossi pertanto i banchi in legno, sono state posizionate sedie singole con distanziamento di un metro e mezzo. Agli ingressi, posizionate le colonnine con il materiale per la sanificazione delle mani, procurate e consegnate alla Parrocchia dal Lions Club Caselle T.se Airport.

Domenica mattina, i posti disponibili sono andati rapidamente esauriti, tant’è che qualche sedia aggiuntiva è stata posizionata, come visibile nella foto scattata poco prima dell’inizio della funzione religiosa, sul sagrato esterno. Due addetti della Protezione Civile erano ai lati del portone a controllare l’ordinato afflusso dei fedeli.

Nel prossimo fine settimana del 30 e 31 maggio le funzioni sono previste il sabato alle ore 18, la domenica alle 8 e alle 10,30. Ancora al momento sospese le messe feriali.

Nell’ultima foto, l’assetto dell’interno della chiesa nei giorni feriali.