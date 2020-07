Sono 78 le domande pervenute a seguito della pubblicazione, avvenuta il 27 febbraio scorso, del bando di concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di n° 3 agenti di polizia locale, da assegnare al Servizio Vigilanza del Comune di Caselle, da tempo sotto organico.

Il termine per la presentazione delle domande scadeva alle ore 12 del 30 marzo 2020.

Su questa scadenza, che cadeva in piena emergenza Covid, si era scatenata una polemica politica, nello scorso Consiglio Comunale del 29 maggio: il consigliere di minoranza Mauro Esposito aveva chiesto una riapertura dei termini per le domande. Richiesta respinta dal sindaco Luca Baracco, “per rispetto a chi ha presentato domanda nei tempi previsti”, la sua motivazione.

Il 22 giugno la determina del dott. De Leo, nella sua veste di Responsabile del Settore Staff-Affari Generali, per sancire la situazione degli ammessi e dei respinti, a valle dell’esame della documentazione presentata dai candidati.

Hanno presentato domanda 78 candidati, di cui 20 di sesso femminile.

I candidati in possesso dei requisiti e della documentazione richiesta per l’ammissione al concorso sono risultati essere 59.

I candidati ammessi con riserva risultano essere 2, che dovranno perfezionare la loro domanda entro la data fissata per l’espletamento della prima prova scritta, pena l’esclusione dal concorso.

Sono stati invece già esclusi: 1 candidato per essersi ritirato, e 16 candidati per non essere in possesso dei requisiti richiesti nel bando.

L’elenco completo degli ammessi e degli esclusi è allegato alla determina del 22 giugno, pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune.

A fine giugno è stato reso noto il calendario delle successive prove d’esame. Le prove scritte si terranno, la prima, giovedì 16 luglio, la seconda mercoledì 22 luglio, entrambe con inizio alle 9,30 presso la sala CEM di via Basilio Bona. La prova orale si terrà il successivo mercoledì 29 luglio.

La commissione esaminatrice che gestirà le prove del concorso avrà come presidente il dott. Alessandro Teppa, comandante della Polizia Locale del Comune di Caselle; membri esperti esterni saranno la sig.ra Baima Daniela, vice-comandante Polizia Locale di Leinì, e il sig. Dall’Armellina Maurizio, comandante Polizia Locale di Mathi; la sig.ra Claudia Menegon, dipendente del Comune di Caselle, fungerà infine da segretaria della Commissione esaminatrice.