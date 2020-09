L’energia del Presidente del Lions Club Caselle è prorompente, ma non quanto quella che sprigiona Virginia Di Carlo.

“La ballerina che non poteva camminare”, così titolava il servizio delle Iene andato in onda lo scorso anno e ormai presente su tutti i motori di ricerca, cliccando nome e cognome della ragazza.

Una spettacolo che ci apprestiamo a gustare dal vivo, avendo la fortuna di avere qui da noi, al Palatenda, sabato 26 settembre, la ragazza con tutto il suo staff.

Organizzazione magistralmente curata e patrocinata dal Lions Club Caselle Torinese Airport, attraverso il suo Presidente Stefano Dinatale.

Non perdiamoci questa meraviglia, tuttavia, per coloro che non potranno essere presenti, daremo noi un ampio resoconto della serata.