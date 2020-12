Ogni tanto qualcosa va a buon fine!

Ricorderete che nei passati numeri “Cose Nostre” aveva dato notizia di un debito contratto dalla nostra Parrocchia nei confronti della Cooperativa E.T. per le prestazioni dell’educatore per il nostro oratorio.

La lettera inviata ai casellesi di nostra conoscenza e la pubblicità data all’iniziativa da parte di “Cose Nostre”, ha fatto sì che venissero raccolti 25 mila Euro che hanno consistentemente ridotto il debito verso la Cooperativa.

Come tutte le cose buone e positive l’iniziativa ha generato l’intervento diretto della Curia che, preso atto delle difficoltà oggettive della nostra Parrocchia ed anche dell’iniziativa dei Parrocchiani casellesi, ha contattato la Cooperativa stipulando una transazione che prevede il ripianamento del debito e la prosecuzione delle apprezzate attività della Cooperativa nel nostro oratorio.

Pensiamo dunque di dover ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla donazione, nonché, ovviamente, la Cooperativa ed il nostro Arcivescovo che è intervenuto in aiuto di Don Claudio.

Un ultimo pensiero: se tutto questo è avvenuto è perché tutti i casellesi hanno per il “nostro” Don Claudio una grande stima e profonda riconoscenza per quanto fa, e non da ieri, ma da anni, per la nostra comunità.

Grazie di cuore a tutti.

Enrico Ansaldi e Luigi Chiappero