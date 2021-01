Sono stati diversi i collocamenti a riposo che hanno aperto falle nella macchina comunale. Ora il Comune di Caselle corre ai ripari. Dopo l’assunzione di tre nuovi vigili urbani, in servizio da inizio ottobre, e dopo l’avvio del concorso per coprire la casella di Dirigente dell’Area Amministrativa (peraltro poi sospeso per i provvedimenti anti-Covid), ora parte un altro concorso.

Il concorso, per esami con scritto ed orale, è per la copertura di cinque posizioni di “istruttore amministrativo-contabile”, categoria C. L’assunzione è prevista a tempo pieno e indeterminato. Due delle posizioni sono riservate al personale già in servizio in possesso dei requisiti.

Il bando, contenente i dettagli per la partecipazione, è stato pubblicato all’Albo Pretorio Comunale di Caselle T.se il 5 gennaio 2021. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alla mezzanotte del 4 febbraio 2021. Fra i requisiti per la partecipazione, il possesso di diploma di scuola media superiore.