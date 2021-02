Il 5 gennaio scorso il Comune di Caselle ha pubblicato sull’Albo Pretorio comunale l’avviso di avvio di un concorso per la copertura di cinque posizioni di “istruttore amministrativo-contabile”, categoria C. L’assunzione è prevista a tempo pieno e indeterminato. Fra i requisiti per la partecipazione, il possesso di diploma di scuola media superiore.

Due delle cinque posizioni sono riservate al personale già in servizio in possesso dei requisiti.

La scadenza per la presentazione delle domande era fissata alla mezzanotte del 4 febbraio 2021.

Oltre 670 sono state le domande pervenute. Ne parliamo col vicesindaco Paolo Gremo, che ha la delega al Personale. Gli chiediamo se si aspettava così tante domande.

Paolo Gremo: “Eh sì, le oltre 670 domande arrivate tramite l’apposita piattaforma telematica sono proprio tante. D’altra parte, in tempi di crisi come quelli che stiamo vivendo, dei posti di lavoro come questi sono ovviamente molto appetiti”.

Chiediamo come adesso sarà gestito il concorso.

Gremo: “Fatto il controllo sul possesso dei requisiti, procederemo con una preselezione tramite test attitudinali, in maniera da ammettere alle prove scritte 60 candidati. Per fare questi test in presenza dobbiamo comunque attendere che termini la sospensione di tutte le procedure concorsuali disposta dai DPCM anti-Covid. L’impegno che richiede questo concorso non è da poco, ma una volta che lo porteremo a termine disporremo di una graduatoria, da cui attingere per le assunzioni, valida per tre anni”.