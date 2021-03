Il dott. Sebastiano Patania è stato nominato Direttore della Struttura Complessa di Radiologia Ciriè-Lanzo dell’ASL TO4.

Il dott. Patania, classe 1959, laureato a pieni voti in Medicina e Chirurgia all’Università di Catania, ha conseguito due specializzazioni in Malattie del Fegato e del Ricambio e in Radiologia.

Esercita l’attività di medico radiologo dal 1991, prima presso l’ASL di Ivrea, poi ASL TO4.

Il Commissario dell’ASL TO4, dottor Luigi Vercellino, ha così commentato “Una nomina assolutamente meritata, perché di lui ben conosciamo e apprezziamo la competenza e la passione per il proprio lavoro e l’umanità”.