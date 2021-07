Riprendiamo dal sito della Sezione di Mappano della Croce Rossa la notizia del prestigioso incarico ricevuto dal casellese Andrea Borello. Facciamo le congratulazioni ad Andrea, che è anche collaboratore del nostro giornale.

Il Comitato di Mappano inserisce un nuovo tassello al suo direttivo con le elezioni che si sono svolte domenica 23 maggio 2021.

Il nuovo eletto è un volontario, ragazzo molto seguito nella piattaforma social di Tik Tok per il suo modo innovativo di esporre argomenti di attualità ai suoi coetanei. Il suo carattere altruista con grandi ambizioni e senso di umanità lo hanno portato ad intraprendere un percorso di vita che si è incrociato con quello della nostra Organizzazione.

Mai suoi primi passi nel mondo del volontariato li ha mossi nella nostra consorella, Croix-Rouge Française, durante un’esperienza Erasmus nel febbraio 2020.

Al suo rientro in Italia in piena emergenza sanitaria, ha scelto di dare il suo contributo a favore della popolazione nel combattere contro il Covid-19 e si è unito alla Croce Rossa Italiana come Volontario Temporaneo e dopo alcuni mesi ha confermato il suo impegno diventando un Volontario #RedCross a tutti gli effetti.

Da cosa nasce la scelta di candidarsi ad una carica molto importante su cui fa fulcro la Strategia 2030?

“Mi sono candidato come consigliere giovane, perché condivido i 7 Principi e i loro grandi valori che esprimono. Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontarietà, Unità e Universalità, fanno parte integrante e indissolubilmente di una grande Organizzazione Umanitaria fatta di persone che sono sempre presenti per la tutela e la sicurezza dei più fragili. Ed è nostro compito diffonderli, sensibilizzando i nostri coetanei alla cultura del volontariato.

Il mio sogno è quello di dedicarmi attivamente nelle Istituzioni, facendo dei 7 Principi uno stile di vita per mettersi al servizio del prossimo.”