Approvata, nel Consiglio comunale casellese del 29 luglio, una ulteriore riduzione dell’imposta sui rifiuti per le utenze non domestiche. La riduzione, che ammonta a quasi 195mila euro, utilizza un fondo governativo di 600 milioni a favore delle categorie economiche danneggiate dal Covid. Lo sconto è riconosciuto in caso di riduzione del fatturato 2020 di almeno il 30% rispetto al 2019 ( e per le nuove partite IVA) e vale anche per i soggetti che non hanno avuto obblighi di chiusure. L’importo dello sconto potrà variare dal 5 al 30%, in base al numero di domande pervenute.

Il modulo per la richiesta dell’agevolazione, da presentare entro il 31 ottobre, è scaricabile sul sito del Comune.