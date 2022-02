Lo annuncia un Comunicato Stampa, pubblicato nel pomeriggio di oggi 14 febbraio sulla pagina Facebook di Caselle Futura:

“Caselle Futura corre per le imminenti Amministrative di Caselle; il Candidato Sindaco sarà Andrea Fontana.

Una squadra forte e motivata, una Lista civica composta di uomini e donne pronti a offrire il proprio contributo per la città. Un atto d’amore e di impegno verso Caselle, annunciato non a caso nel giorno di San Valentino.

Caselle ha bisogno di qualcuno che le voglia bene, merita di più di quanto ha avuto in questi ultimi 10 anni.

Le strade colabrodo, la pulizia che scarseggia, le periferie dimenticate, tutte le promesse mai mantenute, i soliti noti che hanno enormi vantaggi e tutti gli Altri che invece nessuno conosce.

Noi ci impegniamo, per consentire a Caselle un futuro diverso. Questa è l’ultima occasione per cambiare. Per cercare di recuperare una città che ha grandi potenzialità che sono state distrutte da amministrazioni non all’altezza.”

“Caselle Futura” è il movimento politico promosso da Andrea Fontana, di area centro-destra e da molti anni sulla scena politica casellese, finora sempre sui banchi della minoranza.

Nelle Amministrative 2022, che si terranno presumibilmente a giugno, la Lista Civica annunciata da “Caselle Futura” è la seconda a scendere in campo, dopo la Lista Civica Progressista espressione dell’Associazione Progetto Caselle 2027, già uscita allo scoperto lo scorso ottobre con candidato sindaco Endrio Milano.

Molta attesa ora per la scelta del candidato sindaco in casa PD, ove hanno già manifestato disponibilità a candidarsi Paolo Gremo, attuale vicesindaco, Angela Grimaldi, assessora in carica nell’amministrazione uscente, e Giuseppe Marsaglia, ex sindaco di Caselle dal 2002 al 2012.