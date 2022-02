Pietro Corzetto Vignot nacque nel 1850 a Rueglio (Valchiusella) dove morì, cent’anni fa.

Dopo aver frequentato le scuole elementari in paese, andò al liceo di Ivrea e, nel 1870, si iscrisse alla facoltà di Fisica dell’ateneo di Torino.

Interrotti gli studi liceali, lavorò in un cantiere navale a La Spezia e a Livorno e divenne un tecnico quotato e geniale.

Il 7 agosto 1896, nel golfo di Lerici, fu presentata la “Sfera Metidica”, di sua invenzione, pioniera dei sommergibili. La macchina sarà poi studiata ed elaborata da diversi scienziati tra cui Auguste Piccard.

Nel 1889 usciva a La Spezia, a fascicoli, la prima edizione della sua opera letteraria Stil alpin o la cumegia dl’afarisim e varji rimi ’n rivelai costituita da una quarantina di componimenti e da una commedia in vernacolo di Rueglio con notazioni e accorgimenti grafici di sua invenzione. Ristampata poi con lo stesso titolo dall’editore Garda di Ivrea nel 1911.

La parlata ruegliese è un dialetto canavesano con molte particolarità che la contraddistinguono in modo sostanziale sia dal canavesano in generale che dalle altre parlate dei paesi

della Valchiusella.

Questa e altre sue opere, suscitarono il vivo interesse dell’ambiente letterario.

Riportiamo un suo componimento, trascritto in grafia piemontese per permetterne una più facile lettura.

LA PASSÀ DLA PURÉSSA ‘D CAMPAGNA

L’autr ann për Castlamont

ën fieul dë quist ricùgn

a giava chë ‘l gran mond

a l’é mach pien ‘d birbugn

e ch’ tuti lë sgnorëti

a son tanti cagneti;

ch’j’asili e ch’ij ritir

a son la ca dij vissi;

ch’al tòti ij bei piasìr

a mossën ij caprìssi

e ch’gnun crësrìss ël grami

ch’a fan uèvi e madami.

A l’era sol ën ca,

‘d fatëssi rèri e beli

e ‘d sangh dla nobëltà

dla pàteria dle scoeli;

a l’era ‘n dégn ëspos

‘d na tòta ‘d prima vos.

Lë sgnòri, ‘nt al vesàvën,

e ‘l fiji pi stimè,

com fiami al divoravën

d’inchin, ‘d sospir, d’ojè;

e chial, me ‘n candlat ‘d giassa,

as n’anrijava ‘n piassa.

Ma Amòr, che ‘d Castlamont

a l’é borgais giantil,

a pìa për n’afront

che ‘n fieul savi e civil

a stimo parè gnanti

ël cor dël soi galanti.

E, pien dë sdégn, as préta

con freci, arch e còrda

për fani gran vandeta.

Corià, ‘d nòcc al l’abòrda,

al toca, ai bàica, a rì,

e, ‘nt lë spontar dël dì,

al mira, ai tira, al còj.

Ënt l’amoròsa frija

ai bat ‘d l’ingoent ‘d j’aròj

e svèlto a vòla via;

e chial qual angëlat

al pìa pël calcat.

Për tòissi a la scicagna

dij pign ‘d vissi e d’invìdii

a sòrt për la campagna,

me ‘l mèrlo, ch’ fuss j’insìdii,

e a vòla dal cafass

ës l’àrbol, ch’a j’é ‘l lass.

La fija dël masuèr,

na bionda ‘d quindes-agn,

passandii piàina ‘d poèr

d’intant-intant për dvagn,

con n’ària da masnà

al l’ha magnëtisà.

Eco, tra chial a pensa:

na ceta casta e pura;

ël far, la soa prësensa,

ël pòst, tut m’assigura

ch’ pòvra, negleta e zota,

costa gnun l’ha corota.

Al sofi dij vent cru,

al vil përfum dël pra,

as uèrna la virtù;

e ‘l mòl, nòbël pëcà,

supèrbi sitadin,

a sdégna ‘l campagnin.

La bòfa a l’era bela

e ‘nt l’ària a promëtava

dë nàj na gran fumela;

bilau tut la gënava,

ma, con l’educassion,

a l’harù pià dël son.

A veu pròpi sposala,

se ‘l pari a-j la conced,

ch’a sent ën chial d’amala;

e ‘l boer, santì ‘l proget,

dacòrdi co’j parent,

subìt a-j l’aconsent.

As fa dël gran fëstoni

con mùsichi, vituri,

padrugn, masuèr, padroni,

disnèr, sonìt, auguri,

e rëcia e ‘l bal al nòssi

për réndii ‘ncor pi gròssi.

El derier-dì dël festi,

apàini fé ‘n mes bal,

jë spos a scapën lésti

a gòdsi ‘l lécc nonsial:

ma chila a l’andoman,

dësviandsi, a-j dis pian-pian:

«Mariassi é ‘l mach parè?

S’a l’é mach franch solì

tucc quìj dla grangia ‘d drè

j’ho za mariè tucc mi,

ver franch da cita bòfa

a aràu i so za stòfa

che ses dì fa a son gnù

tucc fàmlo ‘ncor na vòta;

e mi dòp j’ho dëvù,

për davla ‘n pò strincòta,

fërtamla da scondgion

‘d giuss d’erbi e ‘d gius ‘d limon».

Traduzione

LA MORTE DELLA PUREZZA DELLA CAMPAGNA

In giro per Castellamonte l’anno scorso

Il figlio di uno di questi ricconi

Andava dicendo che il gran mondo

È pieno soltanto di birboni

E che tutte le ricche signorine

Sono altrettante cagnoline;

Che gli asili ed educandati

Non sono altro che case di vizio;

Fatte per insegnare alle “tòte”

I capricci e i piaceri segreti

E che nessuno crederebbe quante sconcezze

Facciano vedove e “madame”.

Quel giovane era figlio unico,

Di fattezze rare e belle

E nella patria delle scodelle (1)

Vantava il più nobile sangue;

Sarebbe stato degno sposo

Di una “tòta” di primo fiore.

Le signore, incontrandolo,

E le figliole più stimate,

Come fiamme lo divoravano

Di inchini, di sospiri, di occhiate;

E lui, come un candelotto di ghiaccio,

Pubblicamente le dileggiava.

Ma Amore (2), che di Castellamonte

È borghese gentile,

Prende come un affronto

Che un giovane saggio e civile

Tenga in così poca stima

Il cuore delle sue spasimanti.

E, pieno di sdegno, si prepara

Con frecce, arco e corda

Per trarne gran vendetta.

Lo abborda di notte nel suo letto;

Lo tocca, lo guarda, sorride,

E, allo spuntar del giorno,

Lo prende di mira, tira, lo colpisce.

E nell’amorosa ferita

Gli mette dell’unguento di quercia. (3)

Poi, veloce vola via;

E lui quell’angioletto

Lo scambia per un falchetto! (4)

(1) Castellamonte è famosa per la produzione di stufe e vasellame rustico

(2) Cupido

(3) Una pozione magica per infondergli dei gusti campagnoli

(4) “Calcat” vuol anche dire “senso di oppressione al petto”

Per sottrarsi alla seccatura

Di viziosi e di invidiosi

Se ne va in campagna,

Come il merlo, che per fuggire alle insidie,

E vola via dal cespuglio

Sull’albero, dove c’è il laccio per lui.

La figlia del mezzadro,

Una bionda di quindici anni,

Passandogli tutta spaventata

Di tanto in tanto dinanzi,

Con la sua aria da bambina

Lo ha ben presto incantato.

Ecco, egli pensa in cuor suo:

Una figliola casta e pura:

I suoi modi, la sua presenza;

Il posto, tutto m ‘assicura

Che povera, ignorata e inesperta,

Questa non l’ha corrotta nessuno.

Al soffio crudo dei venti,

Al rozzo profumo del prato,

Si conserva la virtù;

E il morbido, nobile peccato,

Superbo cittadino,

Ha disprezzo per il contadino.

La ragazzetta era bella

E nell’aspetto prometteva

Di diventare una splendida donna;

Adesso tutto la intimidiva,

Ma, grazie all’educazione,

Avrebbe preso un finissimo garbo.

Vuole proprio sposarla,

Se il padre gliela concede,

Perché in cuore sente di amarla;

Il bovaro, sentito il progetto,

D’accordo con tutti i parenti,

Subito gli da il suo consenso.

Fanno grandiose feste

Con musiche, belle vetture,

Padroni, mezzadri, padrone,

Pranzi, sonetti, auguri,

E corteo e gran ballo di nozze

Per renderle ancor più fastose.

L ‘ultimo giorno dei festeggiamenti,

Dopo aver fatto un mezzo ballo,

Gli sposi spariscono lesti

A godersi il talamo nuziale:

Ma lei all’indomani,

Svegliandosi, gli sussurra pian piano:

“È tutto qui il maritarsi?

Se è proprio solo questo

Tutti quelli della grangia qui dietro

li ho già maritati tutti io,

Fin da quando ero bambina

E ora son già stufa

Perché sei giorni orsono

A farmelo ancora una volta son venuti tutti;

E cosi, dopo, ho dovuto,

Per darvela un pò strettina,

Strofinarmela di nascosto

Con succo di erbe e succo di limone”.